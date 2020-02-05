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В компании Toyota подтвердили выпуск новых GT86 и BRZ

Компания Toyota официально подтверждает намерения выпустить новые GT86 и BRZ. Соглашение о совместной разработке автомобилей производитель подписал накануне с концерном Subaru.

В соответствии с договором компании, будут объединены усилия для производства нового поколения популярных линеек спорткаров. Новые модификации GT86 и BRZ станут продолжением серии машин с аккумуляторно-электрической силовой установкой, оборудованных системой заднего привода. Вместе с тем известно, что японская корпорация разрабатывает и полноприводный вариант авто. Точных данных относительно спецификаций второго поколения пока нет.

Однако, согласно заявлениям пресс-службы Toyota, грядущие новинки получат совершенно новые решения, тем самым не повторяя предыдущие модели, а став качественно новыми машинами серии. Как полагают эксперты авторынка, обновление можно ожидать на рынке уже в 2020 году. Об этом косвенно свидетельствует и средний цикл авто, семь-восемь лет, который как раз подходит к концу.

Сейчас GT86 можно найти в автосалонах Великобритании, там эта модель TRD оснащена четырехконтурным выхлопом, легкосплавными колёсными дисками и измененными бамперами. Стоит отметить, что договор с Subaru увеличивает долю Toyota, а также поможет развиваться и далее на высококонкурентном рынке и укрепить позиции обоих брендов.

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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 10:40

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