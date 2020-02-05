Отмечается день Агафия-полухлебника: Что нельзя делать в этот праздник





Праздник посвящен мученику Агафангелу Римлянину, который погиб во время гонения на христиан при Диоклетиане и Максимилиане. В этот день принято наводить порядок в доме, а также чинить все сломанные вещи и осматривать кладовые на предмет испорченных продуктов. Верующие могут угостить сирот или нищих, а также нуждающихся людей. Нельзя лениться, а также танцевать и смотреть на звездопад. Найденные в этот февральский день деньги не принесут счастья, согласно приметам, поэтому их поднимать не рекомендуется.Считается, что много снега на полях в этот день принесут хороший урожай, а солнце и мороз 5 февраля предрекают жаркий август.