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Отмечается день Агафия-полухлебника: Что нельзя делать в этот праздник

В среду, 5 февраля, отмечается день Агафия-полухлебника. Эксперты раскрыли значение и традиции праздника, а также сообщили, что можно и нельзя делать в этот день.

Праздник посвящен мученику Агафангелу Римлянину, который погиб во время гонения на христиан при Диоклетиане и Максимилиане. В этот день принято наводить порядок в доме, а также чинить все сломанные вещи и осматривать кладовые на предмет испорченных продуктов. Верующие могут угостить сирот или нищих, а также нуждающихся людей. Нельзя лениться, а также танцевать и смотреть на звездопад. Найденные в этот февральский день деньги не принесут счастья, согласно приметам, поэтому их поднимать не рекомендуется.

Считается, что много снега на полях в этот день принесут хороший урожай, а солнце и мороз 5 февраля предрекают жаркий август.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:52

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