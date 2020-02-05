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Шоумен Гоген Сонцев решил пересадить жене искусственную матку ради маткапитала

Шоумен и один из самых популярных участников проекта "Дом-2" Гоген Солнцев высказал свое мнение касательно увеличения в России выплат по маткапиталу и его выдачи уже за первого ребенка. Артист отметил, что теперь намерен пересадить пожилой жене Екатерине Терешкович искусственную матку, чтобы она выносила и родила их общего ребенка.
Шоумен Гоген Сонцев решил пересадить жене искусственную матку ради маткапитала

Шоумен Гоген Солнцев в своем микроблоге в Instagram написал новый пост, отметив, что он и Екатерина Терешкович якобы обратились в некий НИИ и узнали, что сейчас вполне реально вырастить здоровую матку на 3D-принтере. Таким образом, отметил шоумен, они могли подобную операцию провести Екатерине Терешкович. При этом яркий экс-участник проекта "Дом-2" добавил, что супруга тоже не против, а для него это будет первый ребенок, а потому он получит 450 тысяч рублей от государства в качестве маткапитала. Главный вопрос заключается в том, чтобы женский орган прижился в организме пожилой женщины после операции по пересадке.

Поклонники приняли заявление Гогена Солнцева за шутку, отметив, что на данный момент подобные медицинские вмешательства попросту невозможны, также посочувствовали Екатерине Терешкович, ведь шоумен постоянно превращает их супружескую жизнь в реалити-шоу.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:45

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