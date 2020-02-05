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БМП Т-15 «Армата» с новым модулем примет участие в параде Победы

Представители ЦНИИ «Буревестник» сообщили, что модернизированная БМП Т-15 «Армата» примет участие в параде Победы. Известно, что новый модуль АУ-220М позволит бронемашине поражать малые «беспилотники», ЛА и вертолеты, наземную технику и импровизированные укрепления.

Выставка вооружений в Индии Defexpo 2020 отметилась высказыванием главы ЦНИИ «Буревестник» Георгия Закаменных, который утверждал о будущем участии боевой машины пехоты Т-15 «Армата» с недавно установленным модулем АУ-220М в параде Победы на Красной площади. Как сообщают в пресс-службе «Уралвагонзавода», эта разработка представляет собой пушечно-пулеметную систему без непосредственного участия человека. Его создали для перевооружения БМП, в первую очередь - платформ «Армата», «Курганец-25» и «Бумеранг».

Что касается технических характеристик, то артиллерийская установка способна поворачиваться на 360°, чья дальность поражения в 14,5 км позволяет обезвреживать силы противника подавляющим огнем с 80 выстрелами ежеминутно. При этом, боезапас вмещает в себя около 80 боеголовок. В этот комплект входят 57-мм снаряды: многофункциональный с взрывателем на дистанционном управлении, бронебойный и управляемый. Подобная универсальность дает возможность уничтожать не только беспилотные ЛА, но и истребители, пехоту и легкую бронетехнику.

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Технологии / Главные новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:59

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