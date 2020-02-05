АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Национальный институт здоровья ответил на 7 актуальных вопросов о…
EUR 70.13 USD 63.43
Курс валют на 05.02.2020

Эксперты рекомендуют отказаться от каши на завтрак

Во время завтрака лучше отказаться от употребления различных каш, бутербродов, мучного и другой пищи, состоящей из сложных углеводов. Об этом рассказали эксперты.
Эксперты рекомендуют отказаться от каши на завтрак

При отказе от подобной еды в первой половине дня метаболизм ускоряется – быстрее переваривается пища и сжигается больше калорий. Как продемонстрировали результаты исследования экспертов Гарвардского медицинского университета, у потребляющих мало углеводов на завтрак личностей уровень гормонов грелина и лептина ниже, из-за чего чувство насыщения длится дольше. За счет низкоуглеводного рациона, как и потребления белка, голод начинает ощущаться позже. В то же время уходит больше «вредного» жира, который обычно накапливается в области живота.

Для физических тренировок углеводы лучше заменить полезными жирами, так как это позволит организму в меру запасаться энергией. Вместо каши диетологи рекомендуют питаться с утра яйцами в любом виде, шпинатом, несладкими йогуртами, грибами, орехами. Как отметили специалисты, стоит попробовать завтракать другими продуктами. В любом случае всегда можно вернуться к прежнему рациону.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ирина Винер-Усманова рассказала, что с первой встречи увидела потенциал Алены…
Эксперты провели сравнение характеристик и дизайна смартфонов Poco X2 и Redmi…
Лидер Uma2rman Владимир Кристовский станет отцом в шестой…
Учёные из Франции создали уникальную "пряжу" из клеток человеческой…
В России собираются разработать боевой беспилотник…
Иван Ургант явился на встречу с Жаном-Полем Готье в…
Исследование показало, что 84% россиян не откладывают на…
Телеведущая Юлия Барановская бросила вызов Ксении…
Станислав Садальский раскрыл размер своей…
В Сети показали первые изображения Hyundai i20 третьего…
Эксперты рекомендуют отказаться от каши на…
Актер из «Интернов» Один Байрон впервые рассказал о каминг-ауте в…
Очередной Redmi Note 6 Pro загорелся в…
Анастасия Волочкова с ностальгией вспоминает работу в большом…
Google в марте уберет классический дизайн видеохостинга…
Умер белорусский режиссёр Борис…
В Минсельхозе опровергли сведения о дефиците чеснока в России из-за вспышки китайского…
Звезда «Дом-2» Лиза Триандафилиди переезжает в…
Новинка Xiаomi Mi 10 будет стоить дороже, чем ожидают потенциальные…
Валерия призналась, что многие годы страдала от домашнего…
На рынке России появится Volkswagen Polo в кузове…
Онищенко рассказал, почему пиво является самым опасным спиртным…
Андрей Малахов разводится с женой ради подруги…
Алтайские хирурги сделали уникальную операцию малышу весом менее 700…
Национальный институт здоровья ответил на 7 актуальных вопросов о…
Рейтинг лучших смартфонов 2020 до 20 000…
Названы главные отличия синтетических и полусинтетических моторных…
Настасья Самбурская ответила в Instagram на вопросы подписчиков по поводу своего…
Просмотреть все новости