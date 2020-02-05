Эксперты рекомендуют отказаться от каши на завтрак





При отказе от подобной еды в первой половине дня метаболизм ускоряется – быстрее переваривается пища и сжигается больше калорий. Как продемонстрировали результаты исследования экспертов Гарвардского медицинского университета, у потребляющих мало углеводов на завтрак личностей уровень гормонов грелина и лептина ниже, из-за чего чувство насыщения длится дольше. За счет низкоуглеводного рациона, как и потребления белка, голод начинает ощущаться позже. В то же время уходит больше «вредного» жира, который обычно накапливается в области живота.Для физических тренировок углеводы лучше заменить полезными жирами, так как это позволит организму в меру запасаться энергией. Вместо каши диетологи рекомендуют питаться с утра яйцами в любом виде, шпинатом, несладкими йогуртами, грибами, орехами. Как отметили специалисты, стоит попробовать завтракать другими продуктами. В любом случае всегда можно вернуться к прежнему рациону.