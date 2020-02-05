Ученые доказали причинно-следственную связь между общим наркозом и послеродовой депрессией





Для подробного исследования медицинские специалисты рассмотрели анамнез и выписки 428 204 женщин. Из них лишь 34 356 получили общий наркоз, а остальные – эпидуральную анестезию. Согласно результатам проведенной работы, у 91% пациенток, к которым применяли многокомпонентное обезболивание, появлялось депрессивное состояние в послеоперационный период.Послеродовая депрессия или ПДР – это тяжелое психо-эмоциональное расстройство у женщин, которое сопровождается глубокой депрессией продолжительный период после рождения ребенка. По мнению врачей, общий наркоз это самый лучший вариант для экстренной операции, чтобы спасти жизнь матери и малыша. Однако в плановом порядке стоит использовать местные виды обезболивания.Специалисты объяснили, что, по известным медицине фактам, существует доказательств того, что многокомпонентная анестезия может повредить не только здоровью пациентки, но и ее ребенку. Хотя вопрос пагубного влияния еще требует некоторых исследований, ученые настоятельно рекомендуют обсуждать план проведения родов со своим ведущим акушером-гинекологом заранее и взвешенно подходить к принятию важных решений.