АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые выяснили, почему некоторые пациенты при лечении рака лучше видят в…
EUR 70.13 USD 63.43
Курс валют на 05.02.2020

Ученые доказали причинно-следственную связь между общим наркозом и послеродовой депрессией

Ученые исследовательского центра в Колумбии доказали причинно-следственную связь между общим наркозом во время кесаревого сечения и послеродовой депрессией у рожениц. После детального изучения истории болезней более 400 тысяч пациенток выяснилось, что такой вид анестезии повышает на 54% риск возникновения психо-эмоциональных расстройств.
Ученые доказали причинно-следственную связь между общим наркозом и послеродовой депрессией

Для подробного исследования медицинские специалисты рассмотрели анамнез и выписки 428 204 женщин. Из них лишь 34 356 получили общий наркоз, а остальные – эпидуральную анестезию. Согласно результатам проведенной работы, у 91% пациенток, к которым применяли многокомпонентное обезболивание, появлялось депрессивное состояние в послеоперационный период.

Послеродовая депрессия или ПДР – это тяжелое психо-эмоциональное расстройство у женщин, которое сопровождается глубокой депрессией продолжительный период после рождения ребенка. По мнению врачей, общий наркоз это самый лучший вариант для экстренной операции, чтобы спасти жизнь матери и малыша. Однако в плановом порядке стоит использовать местные виды обезболивания.

Специалисты объяснили, что, по известным медицине фактам, существует доказательств того, что многокомпонентная анестезия может повредить не только здоровью пациентки, но и ее ребенку. Хотя вопрос пагубного влияния еще требует некоторых исследований, ученые настоятельно рекомендуют обсуждать план проведения родов со своим ведущим акушером-гинекологом заранее и взвешенно подходить к принятию важных решений.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 10:12

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Фильм “Прибытие поезда” 1896 года улучшен до высокого качества стандарта…
В Cadillac заявили об официальном дебюте внедорожника…
Ученые назвали успешным эксперимент с использованием крыс для поиска рака у…
"Наплодил детей": звезда "Дом-2" Шевцова разругалась с…
Перечислены 5 вещей, провоцирующих…
Раскрыты сроки первого полета самолета с…
Певица Валерия устроила "перепалку" с Пригожиным в…
В компании Toyota подтвердили выпуск новых GT86 и…
«Предложений стало в 2 раза меньше»: Татьяна Абрамова пожаловалась на отсутствие…
Иван Ургант о новом шоу Ксении Собчак: "Есть вещи, от которых непросто…
В Сети продемонстрировали, как менялся дизайн Porsche…
Пожилая супруга Гогена Солнцева Екатерина Терешкович бросила пить ради экспериментальной…
Ученые выяснили, почему некоторые пациенты при лечении рака лучше видят в…
Ученые доказали причинно-следственную связь между общим наркозом и послеродовой…
Анна Седокова ненавидит детские…
На площадку проекта «ДОМ-2» приехала…
БМП Т-15 «Армата» с новым модулем примет участие в параде…
Отмечается день Агафия-полухлебника: Что нельзя делать в этот…
Ученый назвал год, когда северное сияние вернется в…
Шоумен Гоген Солнцев решил пересадить жене искусственную матку ради…
Телеведущая Ксения Собчак решила установить в своем новом доме ванную черного цвета, напоминающую…
Оксана Федорова хотела открыть детективное агентство 20 лет…
General Motors повторно отозвал автомобили из-за неудачного ремонта…
В возрасте 53 лет скончался известный актер по сериалу “Улицы разбитых фонарей” Дмитрий…
"На федеральных каналах работают проститутки": Алена Водонаева высказалась о своем интервью для "России…
Названы самые яркие романы Криштиану…
Названы главные проблемы смартфонов, купленных за…
Эксперты рассказали о причинах не заводящегося двигателя после мойки…
Просмотреть все новости