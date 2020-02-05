Телеведущая Ксения Собчак решила установить в своем новом доме ванную черного цвета, напоминающую гроб





В разделе Stories в Instagram телеведущая Ксения Собчак разместила снимок, где показала, какую ванную хочет установить в своем новом загородном доме, который на данный момент находится на стадии завершения строительства. Как оказалось, выбор звезды проекта "Дом-2" пал на черную ванну, которая явно напоминает гроб из-за своей квадратной формы.Эпатировать публику Ксения Собчак, нужно отметить, привыкла. На свою свадьбу телеведущая вместе с нынешним мужем Константином Богомоловым приехала на катафалке, а украсили его с помощью искусственных цветов.