Телеведущая Ксения Собчак решила установить в своем новом доме ванную черного цвета, напоминающую гроб
Несколько месяцев назад Ксения Собчак подогрела интерес к своему новому шоу, которое должно было запуститься на одном из федеральных каналов. В проморолике звезда лежит в ванной с пеной и разговаривает с неким Андреем, намекая на Малахова. Теперь же звезда снова показала ванную, но только ту, которую выбрала для своего дома.
В разделе Stories в Instagram телеведущая Ксения Собчак разместила снимок, где показала, какую ванную хочет установить в своем новом загородном доме, который на данный момент находится на стадии завершения строительства. Как оказалось, выбор звезды проекта "Дом-2" пал на черную ванну, которая явно напоминает гроб из-за своей квадратной формы.
Эпатировать публику Ксения Собчак, нужно отметить, привыкла. На свою свадьбу телеведущая вместе с нынешним мужем Константином Богомоловым приехала на катафалке, а украсили его с помощью искусственных цветов.
В разделе Stories в Instagram телеведущая Ксения Собчак разместила снимок, где показала, какую ванную хочет установить в своем новом загородном доме, который на данный момент находится на стадии завершения строительства. Как оказалось, выбор звезды проекта "Дом-2" пал на черную ванну, которая явно напоминает гроб из-за своей квадратной формы.
Эпатировать публику Ксения Собчак, нужно отметить, привыкла. На свою свадьбу телеведущая вместе с нынешним мужем Константином Богомоловым приехала на катафалке, а украсили его с помощью искусственных цветов.