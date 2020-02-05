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Телеведущая Ксения Собчак решила установить в своем новом доме ванную черного цвета, напоминающую гроб

Несколько месяцев назад Ксения Собчак подогрела интерес к своему новому шоу, которое должно было запуститься на одном из федеральных каналов. В проморолике звезда лежит в ванной с пеной и разговаривает с неким Андреем, намекая на Малахова. Теперь же звезда снова показала ванную, но только ту, которую выбрала для своего дома.
Телеведущая Ксения Собчак решила установить в своем новом доме ванную черного цвета, напоминающую гроб

В разделе Stories в Instagram телеведущая Ксения Собчак разместила снимок, где показала, какую ванную хочет установить в своем новом загородном доме, который на данный момент находится на стадии завершения строительства. Как оказалось, выбор звезды проекта "Дом-2" пал на черную ванну, которая явно напоминает гроб из-за своей квадратной формы.

Эпатировать публику Ксения Собчак, нужно отметить, привыкла. На свою свадьбу телеведущая вместе с нынешним мужем Константином Богомоловым приехала на катафалке, а украсили его с помощью искусственных цветов.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:39

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