В возрасте 53 лет скончался известный актер по сериалу “Улицы разбитых фонарей” Дмитрий Бульба





Церемония похорон Дмитрия Бульбы запланирована в Санкт-Петербурге, но точная информация пока неизвестна. Близкие актера не раскрывают причины смерти, а многие поклонники артиста высказывают в социальных сетях соболезнования. Согласно сведениям инсайдеров, артист в последние годы страдал из-за своей невостребованности, а в кино не мог полностью раскрыть потенциал. Зачастую он играл бандитов в эпизодических ролях, поскольку имел грубые черты лица и высокий рост.Наиболее известной ролью Дмитрия Бульбы стала игра в сериале “Улицы разбитых фонарей”, а также он работал на сцене театра.