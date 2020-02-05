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General Motors повторно отозвал автомобили из-за неудачного ремонта ранее

В General Motors заявили о повторном отзыве в США моделей Chevrolet Silverado, GMC Sierras и Cadillac CT6. Оказалось, что из-за неудачного ремонта ранее автомобили столкнулись с новой проблемой - нарушением работы тормозной системы.

General Motors собирается оформить еще один отзыв для своих Chevrolet Silverado 1500, 2019 GMC Sierra и Cadillac CT6 2019 года из-за неисправного программного обеспечения электронного модуля управления тормозами. Это уже второй случай, заявляющий о проблеме с ПО, которая была допущена еще в декабре 2019 года. Ремонт, который был предоставлен для транспортных средств на то время, теперь мог вызвать полный отказ системы торможения.

Известно, что неполадка затронула около 500 тысяч транспортных средств, которая не позволила бы загореться индикаторам неисправности антиблокировочной тормозной системы и электронному контролю устойчивости, что существенно повышает риск ДТП. Чтобы устранить эту проблему, дилеры GM собираются обновить электронику, которая испытывает сбой при использовании приложения OnStar для дистанционного запуска мотора. В компании принесли извинения своим клиентам и попросили их направить свои автомобили в сервисные центры для устранения неисправностей.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:25

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