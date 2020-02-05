Оксана Федорова хотела открыть детективное агентство 20 лет назад
Оксана Федорова посетила «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском Радио», где рассказала, что 20 лет назад не знала, чем хочет заниматься. Однажды телеведущая мечтала открыть детективное агентство.
«Мисс Вселенная-2002» собиралась посвятить себя охранной деятельности. В тот период собственное агентство по оказанию детективных услуг казалось Оксане Федоровой весьма романтичным. В начале 2000-х годов знаменитость планировала работать преподавателем в вузе МВД, однако продержалась там лишь несколько лет, после чего стала доцентом кафедры по гражданскому праву.
Как считает модель, человек не должен стоять на месте, а ставить перед собой различные цели. «Кто-то понимает намного раньше, чего хочет в этой жизни», - поделилась звезда и добавила, что работа следователем была не для нее. Она решила пойти в науку, а спустя некоторое время в жизни Оксаны Федоровой появилась модельная карьера.
«Мисс Вселенная-2002» собиралась посвятить себя охранной деятельности. В тот период собственное агентство по оказанию детективных услуг казалось Оксане Федоровой весьма романтичным. В начале 2000-х годов знаменитость планировала работать преподавателем в вузе МВД, однако продержалась там лишь несколько лет, после чего стала доцентом кафедры по гражданскому праву.
Как считает модель, человек не должен стоять на месте, а ставить перед собой различные цели. «Кто-то понимает намного раньше, чего хочет в этой жизни», - поделилась звезда и добавила, что работа следователем была не для нее. Она решила пойти в науку, а спустя некоторое время в жизни Оксаны Федоровой появилась модельная карьера.