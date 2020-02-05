АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Роберта Паттинсона признали «самым красивым мужчиной» с помощью «золотого…
EUR 70.13 USD 63.43
Курс валют на 05.02.2020

Оксана Федорова хотела открыть детективное агентство 20 лет назад

Оксана Федорова посетила «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском Радио», где рассказала, что 20 лет назад не знала, чем хочет заниматься. Однажды телеведущая мечтала открыть детективное агентство.
Оксана Федорова хотела открыть детективное агентство 20 лет назад

«Мисс Вселенная-2002» собиралась посвятить себя охранной деятельности. В тот период собственное агентство по оказанию детективных услуг казалось Оксане Федоровой весьма романтичным. В начале 2000-х годов знаменитость планировала работать преподавателем в вузе МВД, однако продержалась там лишь несколько лет, после чего стала доцентом кафедры по гражданскому праву.

Как считает модель, человек не должен стоять на месте, а ставить перед собой различные цели. «Кто-то понимает намного раньше, чего хочет в этой жизни», - поделилась звезда и добавила, что работа следователем была не для нее. Она решила пойти в науку, а спустя некоторое время в жизни Оксаны Федоровой появилась модельная карьера.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 09:32

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
БМП Т-15 «Армата» с новым модулем примет участие в параде…
Отмечается день Агафия-полухлебника: Что нельзя делать в этот…
Ученый назвал год, когда северное сияние вернется в…
Шоумен Гоген Сонцев решил пересадить жене искусственную матку ради…
Телеведущая Ксения Собчак решила установить в своем новом доме ванную черного цвета, напоминающую…
Оксана Федорова хотела открыть детективное агентство 20 лет…
General Motors повторно отозвал автомобили из-за неудачного ремонта…
В возрасте 53 лет скончался известный актер по сериалу “Улицы разбитых фонарей” Дмитрий…
"На федеральных каналах работают проститутки": Алена Водонаева высказалась о своем интервью для "России…
Названы самые яркие романы Криштиану…
Названы главные проблемы смартфонов, купленных за…
Эксперты рассказали о причинах не заводящегося двигателя после мойки…
Противокорабельная крылатая ракета BrahMos прошла более 70…
Экс-участница Hi-Fi Татьяна Терешина раскрыла простой секрет женского…
Похудевшая Полина Гагарина удивила поклонников фото с огромным…
"Всегда был сильным мужчиной": Алена Водонаева ответила на слова Путина о ее критике…
Виктория Лопырева собирается подарить элитное авто своему годовалому…
В аптеках России начали ограничивать продажу медицинских масок в одни…
Мадонна предложила Меган Маркл и принцу Гарри переехать в ее квартиру в…
Названа причина ухода стилиста Вадима Галаганова от Натальи…
Специалисты назвали 5 правил для продления…
Представитель Элджея Влад Козлов опроверг сведения о кастинге в новый…
В Азии отмечено распространение птичьего гриппа с высокой степенью…
В Google Play обнаружили 24 вредоносных приложения, скачанных 382 млн…
Realme X2 Pro на новейшей недорогой геймерской платформе Qualcomm выйдет уже в…
Оксана Самойлова пожаловалась на плохое самочувствие перед…
Учёные из Ниццы создали устройство из конструктора LEGО, имитирующее биофизическую…
«Первый канал» отказался от трансляции церемонии вручения премии…
Просмотреть все новости