Оксана Федорова хотела открыть детективное агентство 20 лет назад

«Мисс Вселенная-2002» собиралась посвятить себя охранной деятельности. В тот период собственное агентство по оказанию детективных услуг казалось Оксане Федоровой весьма романтичным. В начале 2000-х годов знаменитость планировала работать преподавателем в вузе МВД, однако продержалась там лишь несколько лет, после чего стала доцентом кафедры по гражданскому праву.Как считает модель, человек не должен стоять на месте, а ставить перед собой различные цели., - поделилась звезда и добавила, что работа следователем была не для нее. Она решила пойти в науку, а спустя некоторое время в жизни Оксаны Федоровой появилась модельная карьера.