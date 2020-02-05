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Названы главные проблемы смартфонов, купленных за границей

Специалисты назвали главные проблемы смартфонов, приобретенных за границей. Зачастую их владельцы испытывают трудности с адаптацией для работы на территории России.

Смартфоны из Китая часто не предназначены для работы за пределами страны. Дело в том, что некоторые экземпляры не позволяют установить сервисы Google и не имеют русского языка интерфейса. Проблему решает новая прошивка, но в таком случае пользователь всегда рискует сделать свой гаджет недееспособным. При покупке смартфона за границей нужно обратить внимание на зарядное устройство, поскольку в разных странах есть свои розетки. Всего насчитывается 12-15 типов по разным классификациям, а также на территории производителя может оказаться иное напряжение и частота. Проблемы могут обнаружиться также с работой в сети LTE из-за различий в диапазонах поддерживаемых сетей моделей в разных странах. Перед покупкой специалисты рекомендуют ознакомиться с параметрами связи, предоставленными производителем.

За ввоз в Россию не имеющего сертификации гаджета полагается штраф. Специалисты отмечают, что производители работают над устранением имеющихся проблем.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:09

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