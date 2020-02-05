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Ученый назвал год, когда северное сияние вернется в Россию

Северное сияние издавна является неотъемлемой частью жизни Русского севера. Однако в последнее время подобное свечение в небе появляется все реже. Такая ситуация, как утверждает доктор физико-математических наук Российской Академии наук Владимир Обридко, будет сохраняться и дальше. С его слов, в ближайшие пять лет это красочное природное явление можно не ожидать на территории страны.

Причиной возникновения полярного сияния являются частицы солнечного ветра. Переливающееся свечение в небе появляется при достижении ими атмосферы Земли. Подобный эффект наблюдается в северных широтах по всей планете, в том числе и в полярных зонах Российской Федерации.

В данный период отмечается минимальная солнечная активность, а на самом светиле практически не наблюдаются пятна. Такая ситуация абсолютно не способствует возникновению полярного сияния. Если свечение в небе севера России и появится в ближайшее время, то оно будет крайне слабым. При этом подобные условия, при которых северное сияние не появляется в небе, фиксируется по всему миру. Настоящее полноценное северное сияние в российском Заполярье стоит ожидать только в 2025 году.

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Наука
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 09:45

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