Названы самые яркие романы Криштиану Роналду





Спортсмена, выступающего за «Ювентус», называют настоящим покорителем женских сердец. Среди всех представительниц прекрасной половины, в компании которых Криштиану Роналду был замечен, особенно выделяют Жордану Жардел, являющуюся младшей сестрой футболиста Марио Жардела. Испанскую модель Нереиду Гальярдо называют его близкой поклонницей. Пара даже представила друг друга родителям. Однако вскоре они разошлись, а случилось это, судя по всему, из-за романа португальского спортсмена с итальянской моделью Летицией Филиппи.Отношения модели Карины Ферро и Роналду длились три года. Ее упрекали в том, что она встречается с футболистом из-за его популярности. В списке бывших девушек победителя Лиги наций УЕФА сезона 2018/19 и Пэрис Хилтон. Прессой оживлённо обсуждался и роман Роналду с моделью Ириной Шейк. Их даже признавали самой красивой парой. Многие находились в ожидании свадьбы, но в 2015 году пара заявила о расставании. В интервью модель заявила, что это произошло из-за обмана со стороны спортсмена. В конце 2016 года Роналду вышел в свет с моделью Джорджиной Родригес. Поговаривают, его семья уже успела познакомиться с ней. В 2017 году у модели и футболиста родилась дочка.