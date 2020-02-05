Эксперты рассказали о причинах не заводящегося двигателя после мойки машины





Отсутствие нормального запуска мотора указывает на то, что мытьё транспортного средства осуществлялось с серьезными нарушениями, то есть процедура либо не соблюдалась, либо присутствовали отклонения от нее. В данном случае неважно, производилась ли мойка двигателя вручную, с помощью паровой установки или Керхера. По словам экспертов, вода могла попасть в главные элементы системы авто, в результате чего произошло замыкание или сбой.При этом большинство подобных неисправностей можно попробовать устранить собственноручно. Для начала водителям следует осмотреть подкапотное пространство машины и при обнаружении воды убрать ее губкой или ветошью. Кроме этого, следует устранить влагу на клеммах аккумулятора и остальных составных частях проводки, расположенных под капотом. После высушивания каждого участка можно попытаться запустить автомобиль. Однако если причина неисправности состояла не в этом, необходимо проверить место для установки свечей зажигания. При наличии на них жидкости мотор не будет работать, в связи с чем следует высушить свечи отдельно от двигателя.