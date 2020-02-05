Экс-участница Hi-Fi Татьяна Терешина раскрыла простой секрет женского счастья





По мнению Татьяны Терешиной, счастливыми могут стать женщины, имеющие мужа-психолога. При этом он должен быть практикующим и успешным в своей профессии. Она также не против, чтобы мужчина был диетологом, гинекологом или пластическим хирургом. Однако певица заметила, что трактористы и лесорубы самые сексуальные, поэтому женщины часто выходят замуж именно за них. Терешина уверена, что представительницы прекрасного пола в браке расцветают, когда им не нужно решать бытовые проблемы или постоянно выпрашивать помощь у своего избранника. Она верит, что сильный партнер рядом нужен для того, чтобы его вторая половина смогла почувствовать себя хрупкой и нежной, а также считает, что любовь – это благодарность.Татьяна Терешина не понимает женщин, которые живут с мужчиной ради редких цветов в старых вазах или нечастых воскресных прогулок. Певица отметила, что это каждая может устроить себе сама.