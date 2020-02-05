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Похудевшая Полина Гагарина удивила поклонников фото с огромным бутербродом

Полина Гагарина опубликовала в Instagram новое фото из США, на котором она ест огромный бутерброд. Тем не менее многих поклонников удивил пост певицы, после чего они начали переживать за ее фигуру.
Похудевшая Полина Гагарина удивила поклонников фото с огромным бутербродом

В кадре знаменитость запечатлена с полотенцем на голове. Она аппетитно ест бутерброд, придерживая его двумя руками, так как кусок слишком большой. «Да-да, в Америке утро и порции американские!» - отметила Гагарина под интересным снимком и пожелала всем доброго утра. В тот момент в России был вечер, однако поклонников не смутило пожелание кумира в это время суток. Их больше удивил размер сэндвича. В связи с этим фолловеры выразили беспокойство по поводу здоровья исполнительницы, ведь за время поездки на таких порциях можно набрать лишний вес.

При этом другие подписчики, глядя на фото, захотели съесть что-то подобное. Еще одна часть интернет-пользователей осталась в восторге от того, какой красивой выглядит Гагарина в кадре, несмотря на бутерброд в ее руках.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:27

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