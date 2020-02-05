Похудевшая Полина Гагарина удивила поклонников фото с огромным бутербродом

В кадре знаменитость запечатлена с полотенцем на голове. Она аппетитно ест бутерброд, придерживая его двумя руками, так как кусок слишком большой.- отметила Гагарина под интересным снимком и пожелала всем доброго утра. В тот момент в России был вечер, однако поклонников не смутило пожелание кумира в это время суток. Их больше удивил размер сэндвича. В связи с этим фолловеры выразили беспокойство по поводу здоровья исполнительницы, ведь за время поездки на таких порциях можно набрать лишний вес.При этом другие подписчики, глядя на фото, захотели съесть что-то подобное. Еще одна часть интернет-пользователей осталась в восторге от того, какой красивой выглядит Гагарина в кадре, несмотря на бутерброд в ее руках.