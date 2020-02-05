"Всегда был сильным мужчиной": Алена Водонаева ответила на слова Путина о ее критике маткапитала





Модель и телеведущая Алена Водонаева в ходе интервью возмутилась, как президент Владимир Путин критикует мнение своего народа, имея ввиду его слова о том, что против выдачи маткапитала могут выступать только "моральные уроды". Экс-участница "Дома-2" поинтересовалась, красиво ли со стороны политика говорить так, детально не разобравшись в ситуации. Даже если он разобрался, отметилаАлена Водонаева, для нее Путин всегда был сексуальным, сильным и привлекательным мужчиной, а потому она поражена такой реакцией. Путин представлялся светской львице справедливым, даже если его решения не всегда ей нравились.