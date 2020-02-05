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Мадонна предложила Меган Маркл и принцу Гарри переехать в ее квартиру в Нью-Йорке

Мадонна решила разнообразить жизнь знаменитой пары. Американская певица предложила Меган Маркл и принцу Гарри перебраться в ее квартиру, расположенную в Нью-Йорке.
Мадонна предложила Меган Маркл и принцу Гарри переехать в ее квартиру в Нью-Йорке

По неизвестной причине исполнительница считает Канаду, где теперь живут герцоги Сассекские, очень скучной страной. Для Мадонны Нью-Йорк является ярким, быстрым и энергичным городом в США. «Я разрешу из жить в моей квартире в Верхнем Вест-Сайде!» - заявила поп-артистка на странице в Instagram. Она также добавила, что в ее апартаментах 2 спальни, красивый балкон и отличный вид на Манхэттен. Кроме этого, свой вариант автор песен назвала лучшим, чем «парни в шерстяных шапках», имея в виду гвардейцев, стоящих в качестве стражи Букингемского дворца.

Пока что Меган Маркл и ее супруг принц Гарри никак не отреагировали на предложение актрисы. Но поклонникам Мадонны такой поворот событий понравился, о чем свидетельствуют комментарии.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 07:03

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