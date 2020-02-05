Мадонна предложила Меган Маркл и принцу Гарри переехать в ее квартиру в Нью-Йорке
Мадонна решила разнообразить жизнь знаменитой пары. Американская певица предложила Меган Маркл и принцу Гарри перебраться в ее квартиру, расположенную в Нью-Йорке.
По неизвестной причине исполнительница считает Канаду, где теперь живут герцоги Сассекские, очень скучной страной. Для Мадонны Нью-Йорк является ярким, быстрым и энергичным городом в США. «Я разрешу из жить в моей квартире в Верхнем Вест-Сайде!» - заявила поп-артистка на странице в Instagram. Она также добавила, что в ее апартаментах 2 спальни, красивый балкон и отличный вид на Манхэттен. Кроме этого, свой вариант автор песен назвала лучшим, чем «парни в шерстяных шапках», имея в виду гвардейцев, стоящих в качестве стражи Букингемского дворца.
Пока что Меган Маркл и ее супруг принц Гарри никак не отреагировали на предложение актрисы. Но поклонникам Мадонны такой поворот событий понравился, о чем свидетельствуют комментарии.
По неизвестной причине исполнительница считает Канаду, где теперь живут герцоги Сассекские, очень скучной страной. Для Мадонны Нью-Йорк является ярким, быстрым и энергичным городом в США. «Я разрешу из жить в моей квартире в Верхнем Вест-Сайде!» - заявила поп-артистка на странице в Instagram. Она также добавила, что в ее апартаментах 2 спальни, красивый балкон и отличный вид на Манхэттен. Кроме этого, свой вариант автор песен назвала лучшим, чем «парни в шерстяных шапках», имея в виду гвардейцев, стоящих в качестве стражи Букингемского дворца.
Пока что Меган Маркл и ее супруг принц Гарри никак не отреагировали на предложение актрисы. Но поклонникам Мадонны такой поворот событий понравился, о чем свидетельствуют комментарии.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 07:03