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В Азии отмечено распространение птичьего гриппа с высокой степенью патогенности

В Саудовской Аравии и во Вьетнаме зафиксировано распространение птичьего гриппа с высокой степенью патогенности. Из-за болезни в двух странах Азии уже умерло около 23 тысяч птиц.

WOAH сообщает о вспышке птичьего гриппа в Саудовской Аравии и во Вьетнаме. Вирус H5N8 характеризуется высокой степенью патогенности. По предварительным данным, в деревне на границе с Китаем недуг привел к смерти около 2,2 тысяч птиц, а оставшиеся 300 пришлось уничтожить.

На птицеферме в Саудовской Аравии погибло 23 тысячи птиц, а еще 285 тысяч уничтожили, чтобы предотвратить распространение болезни. Эксперты предполагают, что недуг распространили перелетные птицы.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 04:00

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