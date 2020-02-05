В Азии отмечено распространение птичьего гриппа с высокой степенью патогенности





WOAH сообщает о вспышке птичьего гриппа в Саудовской Аравии и во Вьетнаме. Вирус H5N8 характеризуется высокой степенью патогенности. По предварительным данным, в деревне на границе с Китаем недуг привел к смерти около 2,2 тысяч птиц, а оставшиеся 300 пришлось уничтожить.На птицеферме в Саудовской Аравии погибло 23 тысячи птиц, а еще 285 тысяч уничтожили, чтобы предотвратить распространение болезни. Эксперты предполагают, что недуг распространили перелетные птицы.