АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Роберта Паттинсона признали «самым красивым мужчиной» с помощью «золотого…
EUR 70.13 USD 63.43
Курс валют на 05.02.2020

Учёные из Ниццы создали устройство из конструктора LEGО, имитирующее биофизическую стимуляцию

Учёные из Ниццы смогли создать устройство из конструктора LEGO, имитирующее биофизическую стимуляцию. Благодаря этому становится возможным понять, каким механическим воздействиям подвержены клетки внутри организма.

Клоэ Фераля, являющийся научным директором Института исследований рака и старения в Ницце, объяснил, на создание аппарата, имитирующего биофизическую стимуляцию, их вдохновил поход в детский магазин за конструктором LEGO. По словам Этьена Боултера, группа специалистов создала систему из пластиковых деталей, так как с их помощью проще найти, как использовать двигатели и винтики в различных вариантах, не имея необходимых базовых знаний. Желто-серый прибор, созданный из 326 пластиковых деталей, снабжен автоматическим колесом и подсоединен к аккумулятору. У него имеется коробка из силикона полидиметилсилоксана, куда помещаются клетки.

Циклическое растягивание данной коробки вдоль одной оси с помощью мотора LEGO создаёт автоматическое усилие и даёт возможность реализовывать процесс под названием «растяжение клеток». На разработку аппарата эксперты потратили от 150 до 200 евро. Стоит отметить, стоимость самого нового устройства подобного типа примерно 50 000 евро. С помощью своего изобретения учёные выполнили необходимые эксперименты и изучили реакции клеток в ответ на растяжение. Кроме того, эксперты из Ниццы сделали вывод, что их девайс можно адаптировать и для других опытов — к примеру, для биохимического титрования и вестерн блота (метода анализа белков) или же флюоресцентной визуализации клеток.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 00:10

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные из Ниццы создали устройство из конструктора LEGО, имитирующее биофизическую…
«Первый канал» отказался от трансляции церемонии вручения премии…
Учёные из Канады испытали на свиньях 3D-принтер для лечения…
Путин не планирует продлевать собственные полномочия за счет поправок к…
Disney по случаю дня рождения Pixar выпустила ролик с лучшими “пасхалками”…
В Windows 10 появилась опция полного отключения слежки за…
Отмечено рекордное снижение стоимости меди на фоне сокращения спроса из…
Семья жителя Великобритании спутала симптомы смертельно опасного заболевания с…
Компания Skoda объявила февральские скидки на свои…
54-летняя Екатерина Андреева стала приемной мамой: «Мальчишка с…
Степан Джигарханян рассказал, как прошло знакомство его возлюбленной Ольги Казаченко с отцом Арменом…
В России представлен ноутбук Acer ConceptD 5 Pro на NVIDIA…
Наталья Поклонская считает появление трех шестерок на автомобильных номерах…
Игорь Крутой порадовал поклонников архивным клипом с Аллой…
Британские СМИ сообщили о жалобах со стороны охраняющих Меган Маркл и принца Гарри…
Назван самый опасный для здоровья алкогольный…
Любовь Успенскую шантажируют компроматом с участием…
Владельцы подписки Combo теперь могут слушать музыку "ВКонтакте"…
"Он остался без близких": Виталина Цымбалюк-Романовская переживает за Армена…
Татьяна Навка рассказала о своих утренних…
Илья Лагутенко поделился планами о создании новых…
Боец UFC Колби Ковингтон готов к поединку одной рукой с рэпером 50…
У Шэннен Доэрти диагностирован рак груди четвертой…
Ученые рассказали о травмах пешеходов из-за увлечения…
Анна Хилькевич удивила поклонников размером…
Сергей Шойгу вручил маршалу Дмитрию Язову орден «За заслуги перед…
Татьяна Голикова заверила, что эвакуируемые из КНР россияне не заражены…
Реджеп Эрдоган сообщил, что у Турции нет необходимости вступать в конфликт с…
Просмотреть все новости