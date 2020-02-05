Учёные из Ниццы создали устройство из конструктора LEGО, имитирующее биофизическую стимуляцию
Учёные из Ниццы смогли создать устройство из конструктора LEGO, имитирующее биофизическую стимуляцию. Благодаря этому становится возможным понять, каким механическим воздействиям подвержены клетки внутри организма.
Клоэ Фераля, являющийся научным директором Института исследований рака и старения в Ницце, объяснил, на создание аппарата, имитирующего биофизическую стимуляцию, их вдохновил поход в детский магазин за конструктором LEGO. По словам Этьена Боултера, группа специалистов создала систему из пластиковых деталей, так как с их помощью проще найти, как использовать двигатели и винтики в различных вариантах, не имея необходимых базовых знаний. Желто-серый прибор, созданный из 326 пластиковых деталей, снабжен автоматическим колесом и подсоединен к аккумулятору. У него имеется коробка из силикона полидиметилсилоксана, куда помещаются клетки.
Циклическое растягивание данной коробки вдоль одной оси с помощью мотора LEGO создаёт автоматическое усилие и даёт возможность реализовывать процесс под названием «растяжение клеток». На разработку аппарата эксперты потратили от 150 до 200 евро. Стоит отметить, стоимость самого нового устройства подобного типа примерно 50 000 евро. С помощью своего изобретения учёные выполнили необходимые эксперименты и изучили реакции клеток в ответ на растяжение. Кроме того, эксперты из Ниццы сделали вывод, что их девайс можно адаптировать и для других опытов — к примеру, для биохимического титрования и вестерн блота (метода анализа белков) или же флюоресцентной визуализации клеток.
Клоэ Фераля, являющийся научным директором Института исследований рака и старения в Ницце, объяснил, на создание аппарата, имитирующего биофизическую стимуляцию, их вдохновил поход в детский магазин за конструктором LEGO. По словам Этьена Боултера, группа специалистов создала систему из пластиковых деталей, так как с их помощью проще найти, как использовать двигатели и винтики в различных вариантах, не имея необходимых базовых знаний. Желто-серый прибор, созданный из 326 пластиковых деталей, снабжен автоматическим колесом и подсоединен к аккумулятору. У него имеется коробка из силикона полидиметилсилоксана, куда помещаются клетки.
Циклическое растягивание данной коробки вдоль одной оси с помощью мотора LEGO создаёт автоматическое усилие и даёт возможность реализовывать процесс под названием «растяжение клеток». На разработку аппарата эксперты потратили от 150 до 200 евро. Стоит отметить, стоимость самого нового устройства подобного типа примерно 50 000 евро. С помощью своего изобретения учёные выполнили необходимые эксперименты и изучили реакции клеток в ответ на растяжение. Кроме того, эксперты из Ниццы сделали вывод, что их девайс можно адаптировать и для других опытов — к примеру, для биохимического титрования и вестерн блота (метода анализа белков) или же флюоресцентной визуализации клеток.
Технологии
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 00:10