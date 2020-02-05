Учёные из Ниццы создали устройство из конструктора LEGО, имитирующее биофизическую стимуляцию





Клоэ Фераля, являющийся научным директором Института исследований рака и старения в Ницце, объяснил, на создание аппарата, имитирующего биофизическую стимуляцию, их вдохновил поход в детский магазин за конструктором LEGO. По словам Этьена Боултера, группа специалистов создала систему из пластиковых деталей, так как с их помощью проще найти, как использовать двигатели и винтики в различных вариантах, не имея необходимых базовых знаний. Желто-серый прибор, созданный из 326 пластиковых деталей, снабжен автоматическим колесом и подсоединен к аккумулятору. У него имеется коробка из силикона полидиметилсилоксана, куда помещаются клетки.Циклическое растягивание данной коробки вдоль одной оси с помощью мотора LEGO создаёт автоматическое усилие и даёт возможность реализовывать процесс под названием «растяжение клеток». На разработку аппарата эксперты потратили от 150 до 200 евро. Стоит отметить, стоимость самого нового устройства подобного типа примерно 50 000 евро. С помощью своего изобретения учёные выполнили необходимые эксперименты и изучили реакции клеток в ответ на растяжение. Кроме того, эксперты из Ниццы сделали вывод, что их девайс можно адаптировать и для других опытов — к примеру, для биохимического титрования и вестерн блота (метода анализа белков) или же флюоресцентной визуализации клеток.