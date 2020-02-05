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Названа причина ухода стилиста Вадима Галаганова от Натальи Ветлицкой

После того, как Наталья Ветлицкая заявила о возвращении на российскую сцену, она начала активно собирать свою команду. Вот только некоторые люди не смогли сработаться с певицей, в том числе стилист Вадим Галаганов, об истинной причине ухода которого стало известно.
Названа причина ухода стилиста Вадима Галаганова от Натальи Ветлицкой

Через 15 лет после завершения музыкальной карьеры знаменитость решила снова запеть. В конце 2019 года Наталья Ветлицкая рассказала публике о формировании рабочей группы, которая вместе с ней будет создавать программу для шоу. Позже появилась информация, что некоторые люди покинули артистку. Для совместного сотрудничества она пригласила директора, менеджеров и специалистов по пиару. Личным стилистом исполнительницы стал ответственный за моду в издании Elle Вадим Галаганов. Теперь уже бывший работник рассказал, что не смог работать с певицей, так как она сосредоточилась на подзабытых трендах 2000-х годов.

О ситуации с уходом эксперта высказался продюсер Ветлицкой. Как сказал Евгений Финкельштейн, происходящее является нормальным процессом формирования команды, ведь окружение много значит для звезды. Сотрудник артистки считает, что недопонимания возникают по причине того, что многие не готовы полностью посвятить себя работе.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 06:29

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