Представитель Элджея Влад Козлов опроверг сведения о кастинге в новый клип
Представитель Элджея опроверг сведения о кастинге в новый клип. Влад Козлов заявил, что артист не имеет отношения к набору массовки.
Недавно в Сети появилась информация, что Элджей ищет людей для съемок в клипе, а по прописанным в вакансии ролям публика могла даже предугадать стиль будущего проекта и его сюжет. Также мошенники обозначили гонорары сотрудников, требуемые типажи и возраст. Однако эта информация оказалась ложной, о чем сообщил Влад Козлов. На самом деле рэпер не нуждается в сотрудниках и не занимается набором актеров.
Периодически подобные “фейки” появляются в Сети, что Влад Козлов считает классической схемой мошенников. Представители артиста не разбираются в происходящем, поскольку это встречается слишком часто.
Недавно в Сети появилась информация, что Элджей ищет людей для съемок в клипе, а по прописанным в вакансии ролям публика могла даже предугадать стиль будущего проекта и его сюжет. Также мошенники обозначили гонорары сотрудников, требуемые типажи и возраст. Однако эта информация оказалась ложной, о чем сообщил Влад Козлов. На самом деле рэпер не нуждается в сотрудниках и не занимается набором актеров.
Периодически подобные “фейки” появляются в Сети, что Влад Козлов считает классической схемой мошенников. Представители артиста не разбираются в происходящем, поскольку это встречается слишком часто.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 05:06