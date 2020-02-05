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Представитель Элджея Влад Козлов опроверг сведения о кастинге в новый клип

Представитель Элджея опроверг сведения о кастинге в новый клип. Влад Козлов заявил, что артист не имеет отношения к набору массовки.

Недавно в Сети появилась информация, что Элджей ищет людей для съемок в клипе, а по прописанным в вакансии ролям публика могла даже предугадать стиль будущего проекта и его сюжет. Также мошенники обозначили гонорары сотрудников, требуемые типажи и возраст. Однако эта информация оказалась ложной, о чем сообщил Влад Козлов. На самом деле рэпер не нуждается в сотрудниках и не занимается набором актеров.

Периодически подобные “фейки” появляются в Сети, что Влад Козлов считает классической схемой мошенников. Представители артиста не разбираются в происходящем, поскольку это встречается слишком часто.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 05:06

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