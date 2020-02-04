«Первый канал» отказался от трансляции церемонии вручения премии «Оскар»





Этот отказ стал несколько неожиданным, поскольку прямой эфир «Оскара» ежегодно оставался в эфирной сетке канала. Однако, как считают эксперты, онлайн-эфир премии не приносит достаточной прибыли и не оправдывает себя. Правами на показ шоу в странах СНГ обладает американская компания Disney, однако ее представители отказались комментировать отказ «Первого канала». При этом они не отрицают и продажу права трансляции на территорию России онлайн-сервису Okko.При этом стоит отметить, что и ранее на телеканале показывался сокращенная версия церемонии, которая при этом транслируется и в других странах. Также не пожелали вести эфир «Оскара» и на «Яндексе», ранее закупавшие права на показ онлайн. Эксперты телеиндустрии отмечают падение рейтинга «Оскара» в последние годы. Как свидетельствует статистика, в 2018 году доля зрителей шоу в России составила менее 8%, в минувшем году эфиры смотрели немногим больше 5% россиян.В руководстве сетевого кинотеатра Okko рассказали о том, что если трансляция на территорию России не будет вестись ни на телевидении, ни в интернете, то сервис автоматически получит преимущество и получит абсолютно эксклюзивный материал. Комментировать мероприятие в интернет-сервисе будут популярные российские артисты, Юлия Персильд, Петр Фадеев, и Сергей Бурунов.