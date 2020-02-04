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Disney по случаю дня рождения Pixar выпустила ролик с лучшими “пасхалками” мультфильмов

В честь дня рождения студии Pixar компания Disney выпустила ролик с лучшими “пасхалками” мультфильмов. Поздравительный ролик был опубликован на YouTube-канале.

Со дня основания Pixar прошло 34 года, в связи с чем компания Disney собрала все секретные отсылки к мультфильмам и показала зрителям в отдельном видео. Эти почти незаметные детали напоминают о современно других проектах студии. В данном случае “пасхалками” стали лейкопластырь на руке водителя из “В поисках Дори” в виде ботинок мальчика из “Тайны Коко”, а также персонаж из “Хорошего динозавра” в “Корпорации монстров” в виде пластмассовой игрушки. Главная героиня мультфильма “Головоломки” тоже появилась в проекте “В поисках Дори”.

В ближайшее время Pixar выпустит проекты “Душа” и “Вперед”. Они появятся в мировом прокате уже в 2020 году.

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Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 22:36

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