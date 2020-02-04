Disney по случаю дня рождения Pixar выпустила ролик с лучшими “пасхалками” мультфильмов





Со дня основания Pixar прошло 34 года, в связи с чем компания Disney собрала все секретные отсылки к мультфильмам и показала зрителям в отдельном видео. Эти почти незаметные детали напоминают о современно других проектах студии. В данном случае “пасхалками” стали лейкопластырь на руке водителя из “В поисках Дори” в виде ботинок мальчика из “Тайны Коко”, а также персонаж из “Хорошего динозавра” в “Корпорации монстров” в виде пластмассовой игрушки. Главная героиня мультфильма “Головоломки” тоже появилась в проекте “В поисках Дори”.В ближайшее время Pixar выпустит проекты “Душа” и “Вперед”. Они появятся в мировом прокате уже в 2020 году.