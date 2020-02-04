В Windows 10 появилась опция полного отключения слежки за пользователями





Изменения обнаружили немецкие эксперты. По их словам, нововведения были установлены в обновление 1909, которое начало распространяться в конце прошлого года. Как сказали специалисты, они выявили возможность полностью отключать слежку во время проверки одной из станций, работающей на базе Windows 10. При этом представители корпорации не заявляли о появлении данной опции в ОС. Сотрудники ведомства сообщили что полная деактивация может оказаться небезопасной, поскольку сервера, поставляющие криптографические сертификаты, необходимы для подтверждения надлежащей работы 10-й версии операционной системы.В 2017 году компания представила дополнение Creators update, где разделила собираемые о пользователях данные на базовый и полный разделы. В первый вошла информация о ПК, качестве производительности системы и детали о совместимости программ с Windows Store. Второй набор состоял из сбора материала о почти любой деятельности юзера.