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В Windows 10 появилась опция полного отключения слежки за пользователями

Компания Microsoft предоставила пользователям возможность отключать слежку за ними. Соответствующая опция в Windows 10 пока не доступна обычным клиентам и пока неизвестно, когда это изменится.

Изменения обнаружили немецкие эксперты. По их словам, нововведения были установлены в обновление 1909, которое начало распространяться в конце прошлого года. Как сказали специалисты, они выявили возможность полностью отключать слежку во время проверки одной из станций, работающей на базе Windows 10. При этом представители корпорации не заявляли о появлении данной опции в ОС. Сотрудники ведомства сообщили что полная деактивация может оказаться небезопасной, поскольку сервера, поставляющие криптографические сертификаты, необходимы для подтверждения надлежащей работы 10-й версии операционной системы.

В 2017 году компания представила дополнение Creators update, где разделила собираемые о пользователях данные на базовый и полный разделы. В первый вошла информация о ПК, качестве производительности системы и детали о совместимости программ с Windows Store. Второй набор состоял из сбора материала о почти любой деятельности юзера.

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Технологии / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 22:16

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