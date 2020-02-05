Виктория Лопырева собирается подарить элитное авто своему годовалому сыну

Модель поделилась снимком подарка, который выбрал ее сын себе на День рождения. Как видно из фотографии, ребенок Виктории Лопыревой и Игоря Булатова стоит на фоне элитной иномарки Lamborghini ярко оранжевого цвета. В описании под снимком модель написала, что «кто-то определился с подарком на День рождения». По словам модели, сын вызывает у нее только радость и позитив. Мальчик очень любит технику. Он в восторге от ионизатора и увлажнителя воздуха у них дома, а также от стиральной машинки. Однако в данное время ребенок начал увлекаться транспортом, всем, что может развивать хоть какую-то скорость - от машин до самолетов. Виктория Лопырева полагает, что это «гены дают о себе знать».Пользователи под постом откликнулись множеством положительных и восторженных комментариев. Они начали поздравлять модель с предстоящим днем рождения сына, и просили ее в честь такого события показать, как он выглядит, поскольку до этого времени Виктория Лопырева не показывала лица мальчика.