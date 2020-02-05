Виктория Лопырева собирается подарить элитное авто своему годовалому сыну
Виктория Лопырева на своей странице в социальной сети Instagram написала пост, в котором рассказала об увлечениях своего сына Марка Лео. Мальчику 5 февраля исполнится год, и в качестве подарка он выбрал элитное авто.
Модель поделилась снимком подарка, который выбрал ее сын себе на День рождения. Как видно из фотографии, ребенок Виктории Лопыревой и Игоря Булатова стоит на фоне элитной иномарки Lamborghini ярко оранжевого цвета. В описании под снимком модель написала, что «кто-то определился с подарком на День рождения». По словам модели, сын вызывает у нее только радость и позитив. Мальчик очень любит технику. Он в восторге от ионизатора и увлажнителя воздуха у них дома, а также от стиральной машинки. Однако в данное время ребенок начал увлекаться транспортом, всем, что может развивать хоть какую-то скорость - от машин до самолетов. Виктория Лопырева полагает, что это «гены дают о себе знать».
Пользователи под постом откликнулись множеством положительных и восторженных комментариев. Они начали поздравлять модель с предстоящим днем рождения сына, и просили ее в честь такого события показать, как он выглядит, поскольку до этого времени Виктория Лопырева не показывала лица мальчика.
Модель поделилась снимком подарка, который выбрал ее сын себе на День рождения. Как видно из фотографии, ребенок Виктории Лопыревой и Игоря Булатова стоит на фоне элитной иномарки Lamborghini ярко оранжевого цвета. В описании под снимком модель написала, что «кто-то определился с подарком на День рождения». По словам модели, сын вызывает у нее только радость и позитив. Мальчик очень любит технику. Он в восторге от ионизатора и увлажнителя воздуха у них дома, а также от стиральной машинки. Однако в данное время ребенок начал увлекаться транспортом, всем, что может развивать хоть какую-то скорость - от машин до самолетов. Виктория Лопырева полагает, что это «гены дают о себе знать».
Пользователи под постом откликнулись множеством положительных и восторженных комментариев. Они начали поздравлять модель с предстоящим днем рождения сына, и просили ее в честь такого события показать, как он выглядит, поскольку до этого времени Виктория Лопырева не показывала лица мальчика.
ШоуБиз
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 08:12