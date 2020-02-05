Realme X2 Pro на новейшей недорогой геймерской платформе Qualcomm выйдет уже в феврале





Недавно компанией Qualcomm были представлены сразу три новых однокристальных процессора Snapdragon, с индексами 720G, 662 и 460. Пока судить об их производительности рано, так как никакой информации компания не предоставила. Однако, судя по названию, от платформы на Snapdragon 720G вполне можно ожидать мощности не намного меньшей, чем у Snapdragon 730/730G.Таким образом, смартфоны с подобными процессорами будут достаточно мощными, и при этом демократичными по стоимости. Устройство с инновационным SoC может выйти уже в феврале, как сообщают инсайдеры, это будет аппарат от компании Realme. Согласно заявленным планам китайского бренда, такой девайс может получить название Realme XT или X2, либо, что наиболее вероятно, аппарат с приставкой Pro.Других подробностей относительно грядущей новинки одной из наиболее перспективной марки мобильной индустрии из Поднебесной пока нет. Если данные, предоставленные рядом техноблогеров, окажутся верными, то уже совсем скоро можно ожидать официальную презентацию мощного, но недорогого устройства.