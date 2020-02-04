Семья жителя Великобритании спутала симптомы смертельно опасного заболевания с похмельем





В апреле 2018 года Дэвид Уильямс выпил спиртное на семейном празднике, а на следующий день потерял способность говорить и даже начал забывать имена своих родственников. Изначально близкие пациента приняли эти симптомы за похмелье, но вызвали “скорую помощь”, увидев, что ситуация вышла из-под контроля. Оказалось, что мужчина подхватил энцефалит, который развивался стремительно, поэтому три недели он провел в палате под постоянным наблюдением врачей. В итоге он скончался в январе 2019 года, что стало большим ударом для семьи. Его жена и дети отметили, что за день до произошедшего мужчина чувствовал себя хорошо и выглядел нормально, поэтому ничто не предвещало беды.После смерти Уильямса его семья начала сбор денег в поддержку Общества борьбы с энцефалитом.