Учёные из Канады испытали на свиньях 3D-принтер для лечения ожогов





Использование кожных трансплантатов является базовым методом лечения ожоговых поражений кожи. Для терапии небольших участков применяется материал пациента. Однако данным способом невозможно воспользоваться при поражении большой части кожной поверхности, в подобных обстоятельствах задействуют различные заменители. По словам сотрудника Университета Торонто Акселя Гюнтера и ведущего автора разработки такие методы чрезвычайно далеки от идеальных, ведь под их применением подразумеваются огромная трата времени.Портативным 3D-принтером данную задачу можно решить намного быстрее — с его помощью можно в кратчайшие сроки нанести на ожоговые раны специальный биоматериал на основе фибрина. Аппарат на данный момент находится на этапе прототипа, и всё же он отлично прошел испытание на свиньях. Во время тестирования эксперты пришли к выводу, что ожоговые раны, которые обработаны с помощью портативного 3D-принтера затягиваются быстрее, чем обработанные коллагеном. Девайс снижает насыщенность воспаления и понижает рубцевание ожогов. Существенное достоинство устройства заключается в нанесении биоматериала на различные участки тела.