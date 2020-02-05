АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Роберта Паттинсона признали «самым красивым мужчиной» с помощью «золотого…
EUR 70.13 USD 63.43
Курс валют на 05.02.2020

Оксана Самойлова пожаловалась на плохое самочувствие перед родами

Оксана Самойлова почувствовала себя нехорошо впервые за время четвертой беременности. Модель готовится к предстоящим родам, о чем сообщила в Instagram.

Избранница Джигана и мать троих детей Оксана Самойлова находится на последних сроках беременности, считая, что этот период самый сложный. Модель рассказывала поклонникам, что не ощущала проблем, но с недавних пор у нее появилась аллергия. Теперь она мечтает о родах, поскольку живот подрос и ей стало трудно. Она также следит за пользовательницами Instagram, которые находятся на одном сроке с ней, отметив, что ей теперь кажется, что вся социальная сеть готовится рожать, и передала “привет” всем “беременяшкам”.

На опубликованном фото Оксана Самойлова позирует в шерстяном комплекте из свитера и юбки, а также с леопардовой шапкой на голове. Известно, что модель готовится к четвертому кесарево сечению, в связи с чем поклонники в комментариях желают ей легких родов.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 01:05

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Realme X2 Pro на новейшей недорогой геймерской платформе Qualcomm выйдет уже в…
Оксана Самойлова пожаловалась на плохое самочувствие перед…
Учёные из Ниццы создали устройство из конструктора LEGО, имитирующее биофизическую…
«Первый канал» отказался от трансляции церемонии вручения премии…
Учёные из Канады испытали на свиньях 3D-принтер для лечения…
Путин не планирует продлевать собственные полномочия за счет поправок к…
Disney по случаю дня рождения Pixar выпустила ролик с лучшими “пасхалками”…
В Windows 10 появилась опция полного отключения слежки за…
Отмечено рекордное снижение стоимости меди на фоне сокращения спроса из…
Семья жителя Великобритании спутала симптомы смертельно опасного заболевания с…
Компания Skoda объявила февральские скидки на свои…
54-летняя Екатерина Андреева стала приемной мамой: «Мальчишка с…
Степан Джигарханян рассказал, как прошло знакомство его возлюбленной Ольги Казаченко с отцом Арменом…
В России представлен ноутбук Acer ConceptD 5 Pro на NVIDIA…
Наталья Поклонская считает появление трех шестерок на автомобильных номерах…
Игорь Крутой порадовал поклонников архивным клипом с Аллой…
Британские СМИ сообщили о жалобах со стороны охраняющих Меган Маркл и принца Гарри…
Назван самый опасный для здоровья алкогольный…
Любовь Успенскую шантажируют компроматом с участием…
Владельцы подписки Combo теперь могут слушать музыку "ВКонтакте"…
"Он остался без близких": Виталина Цымбалюк-Романовская переживает за Армена…
Татьяна Навка рассказала о своих утренних…
Илья Лагутенко поделился планами о создании новых…
Боец UFC Колби Ковингтон готов к поединку одной рукой с рэпером 50…
У Шэннен Доэрти диагностирован рак груди четвертой…
Ученые рассказали о травмах пешеходов из-за увлечения…
Анна Хилькевич удивила поклонников размером…
Сергей Шойгу вручил маршалу Дмитрию Язову орден «За заслуги перед…
Просмотреть все новости