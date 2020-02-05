Оксана Самойлова пожаловалась на плохое самочувствие перед родами

Избранница Джигана и мать троих детей Оксана Самойлова находится на последних сроках беременности, считая, что этот период самый сложный. Модель рассказывала поклонникам, что не ощущала проблем, но с недавних пор у нее появилась аллергия. Теперь она мечтает о родах, поскольку живот подрос и ей стало трудно. Она также следит за пользовательницами Instagram, которые находятся на одном сроке с ней, отметив, что ей теперь кажется, что вся социальная сеть готовится рожать, и передала “привет” всем “беременяшкам”.На опубликованном фото Оксана Самойлова позирует в шерстяном комплекте из свитера и юбки, а также с леопардовой шапкой на голове. Известно, что модель готовится к четвертому кесарево сечению, в связи с чем поклонники в комментариях желают ей легких родов.