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Компания Skoda объявила февральские скидки на свои авто

Сейчас в компании Skoda действует акция на приобретение некоторых моделей. Авто Octavia чешской компании в РФ можно будет купить по выгоде до 185,5 тысячи рублей.

Цена на Kodiaq и Superb снизится на 235,8 и 290 тысяч рублей соответственно. Транспортное средство Rapid водители могут позволить себе по акции до 153,1 тысячи рублей. Кроме этого, в России действуют хорошие процентные ставки от 3% по обычному кредиту и от 6,9% по Simply Clever. К особым условиям покупок февраля относится и 3-процентный тариф по страхованию КАСКО, который действует при приобретении Octavia и Kodiaq.

Корпорация пролонгировали действие программ trade-in и утилизацию, за счет которых автолюбители имеют возможность получить дополнительную выгоду до 130 тысяч рублей. Такие акции актуальны для машин, выпущенных в 2019 году. Любой желающий может воспользоваться этим предложением, посетив дилерский центр Skoda в стране.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 21:40

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