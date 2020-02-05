В Google Play обнаружили 24 вредоносных приложения, скачанных 382 млн раз





Все 24 приложения, включающих в себя игры, календари, менеджеры файлов, антивирусы и прочие утилиты, были признаны потенциально опасными для пользователей. Они выпускались шестью разными производителями, но последнее разбирательство выявило связь между ними и компанией из Китая Shenzhen HAWK. Эксперты безопасности насторожились слишком частыми запросами разрешений, не связанных с деятельностью программ. Чаще они пытались получить доступ к звонкам, сообщениям и GPS, а также намеревались захватить контроль над гаджетом, чтобы передавать информацию на удаленные сервера.В частности, они отслеживали местоположение пользователей, чтобы предлагать рекламу, а также воровали личные данные. За нарушение правил эти сервисы были исключены из Google Play.