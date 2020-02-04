54-летняя Екатерина Андреева стала приемной мамой: «Мальчишка с характером»

Отдыхая на африканском континенте, теледива старалась узнать и увидеть как можно больше нового. Так, она приняла участие в местных обрядах и ритуалах. Кроме этого, ей довелось выдать замуж свою подругу, с которой она приехала на отдых. Правда, как уточнила Андреева на странице своего профиля в соцсети Instagram, вся церемония была понарошку. После этого подруги стали приемными мамами двух детей.Правда и здесь не обошлось без юмора, россиянки торжественно «усыновили» двух слонят. У подруги телеведущей «сынок» оказался несколько старше, Андреева же стала «мамой» совсем малыша. Как рассказала звезда, ее детеныш оказался мальчишкой с характером. В Россию «мальчики» вместе с телеведущей и ее подругой не полетели. Теперь Андреева и ее подруга следят за жизнью своих «малышей». Впрочем, малышами их можно назвать сложно, оба слоненка весят более центнера каждый.Стоит отметить, что некоторые фолловеры ведущей упрекнули ее, посчитав, что следовало помочь детям, а не вкладывать средства в животных на другом конце света. На это Екатерина Андреева ответила призывом следить за собственными действиями. Звезда телевидения заверила, что детям России она также помогает.