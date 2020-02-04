54-летняя Екатерина Андреева стала приемной мамой: «Мальчишка с характером»
Екатерина Андреева отдохнула с друзьями в Африке, в Руанде 54-летняя телеведущая выдала замуж подругу. Кроме того, селебрити стала приемной мамой, причем дитя оказалось «мальчишкой с характером».
Отдыхая на африканском континенте, теледива старалась узнать и увидеть как можно больше нового. Так, она приняла участие в местных обрядах и ритуалах. Кроме этого, ей довелось выдать замуж свою подругу, с которой она приехала на отдых. Правда, как уточнила Андреева на странице своего профиля в соцсети Instagram, вся церемония была понарошку. После этого подруги стали приемными мамами двух детей.
Правда и здесь не обошлось без юмора, россиянки торжественно «усыновили» двух слонят. У подруги телеведущей «сынок» оказался несколько старше, Андреева же стала «мамой» совсем малыша. Как рассказала звезда, ее детеныш оказался мальчишкой с характером. В Россию «мальчики» вместе с телеведущей и ее подругой не полетели. Теперь Андреева и ее подруга следят за жизнью своих «малышей». Впрочем, малышами их можно назвать сложно, оба слоненка весят более центнера каждый.
Стоит отметить, что некоторые фолловеры ведущей упрекнули ее, посчитав, что следовало помочь детям, а не вкладывать средства в животных на другом конце света. На это Екатерина Андреева ответила призывом следить за собственными действиями. Звезда телевидения заверила, что детям России она также помогает.
Отдыхая на африканском континенте, теледива старалась узнать и увидеть как можно больше нового. Так, она приняла участие в местных обрядах и ритуалах. Кроме этого, ей довелось выдать замуж свою подругу, с которой она приехала на отдых. Правда, как уточнила Андреева на странице своего профиля в соцсети Instagram, вся церемония была понарошку. После этого подруги стали приемными мамами двух детей.
Правда и здесь не обошлось без юмора, россиянки торжественно «усыновили» двух слонят. У подруги телеведущей «сынок» оказался несколько старше, Андреева же стала «мамой» совсем малыша. Как рассказала звезда, ее детеныш оказался мальчишкой с характером. В Россию «мальчики» вместе с телеведущей и ее подругой не полетели. Теперь Андреева и ее подруга следят за жизнью своих «малышей». Впрочем, малышами их можно назвать сложно, оба слоненка весят более центнера каждый.
Стоит отметить, что некоторые фолловеры ведущей упрекнули ее, посчитав, что следовало помочь детям, а не вкладывать средства в животных на другом конце света. На это Екатерина Андреева ответила призывом следить за собственными действиями. Звезда телевидения заверила, что детям России она также помогает.
ШоуБиз
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 21:33