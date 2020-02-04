Анна Хилькевич удивила поклонников размером ног

Звезда сериала “Универ” Анна Хилькевич удивила поклонников “заячьими” стопами, отметив, что при росте 160 см у нее “здоровенные” ноги. Актриса поделилась фотографией, для которой она позирует на качелях на пляже, но камера исказила пропорции ее тела. В итоге стопы артистки сильно удлинились, что она превратила в шутку, отметив, что носит 48,5 размер обуви. В комментариях поклонники поймали Хилькевич на лжи, отметив, что на самом деле ее рост составляет 158 см. Артистка призналась, что округлила это значение.Недавно Анна Хилькевич находилась на Пхукете в Таиланде, а после воссоединилась со своими дочерьми и продолжила отдых.