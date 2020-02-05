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В аптеках России начали ограничивать продажу медицинских масок в одни руки

В некоторых аптеках России начали ограничивать продажу медицинских масок в одни руки. В них покупатель не имеет возможности приобрести более 100 единиц при разовом посещении.

Известно, в настоящий момент в Китае продолжает развиваться эпидемия опасного коронавируса, уже унёсшего жизни нескольких сотен жителей азиатского государства. Недавно случаи заражения начали фиксировать и за пределами КНР, из-за чего граждане других стран, в том числе и России, начали беспокоиться о своём здоровье. Опасения граждан спровоцировали повышенный спрос на защиту от вирусных заболеваний, распространяющихся воздушно-капельным путём. Россияне проявили активность при приобретении медицинских масок, а потому отдельные аптечные сети начали ограничивать их продажу.

Данная информация поступила от Сергея Шуляка, генерального директора агентства DSM Group, занимающегося исследованием и мониторингом рынка фармацевтической продукции. Он заявил, сейчас в РФ в некоторых аптеках, находящихся в разных субъектах федерации, отпускают не более 100 масок в одни руки или же пролают клиенту не более одной упаковки, чтобы не создать дефицит продукции.

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Общество
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 08:06

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