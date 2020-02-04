В России представлен ноутбук Acer ConceptD 5 Pro на NVIDIA Quadro
Компания Acer выпустила в России модель ноутбука ConceptD 5 Pro. Особенностями новинки является действенная система охлаждения, которая отличается бесшумностью, а также высокое качество 15,6-дюймового дисплея.
Ноутбук ConceptD 5 Pro обладает металлическим корпусом черного цвета и янтарной подсветкой клавиатуры. Особое внимание разработчики уделили экрану, показатель цветопередачи которого составляет Delta E<2. Матрица поддерживает 100-процентный охват пространства Adobe RGB. Согласно сертификату Pantone Validated, напечатанные цвета будут полностью соответствовать оттенкам на экране. Ноутбук оснащен процессором Intel Core i7 девятого поколения и видеокартой NVIDIA Quadro, что позволит с его помощью обрабатывать видео. Оперативная память представленного ноутбука составляет 16 ГБ, а накопитель имеет объем до 1 ТБ. Жесткий диск позволяет хранить в ноутбуке рабочие файлы. Модель ConceptD 5 Pro оборудована портами для присоединения дополнительных мониторов, и внешних накопителей. Также ноутбук поддерживает Wi-Fi 6.
Цена ConceptD 5 Pro в интернет-магазине Acer составляет 139 990 рублей и выше, в зависимости от выбранной конфигурации.
Ноутбук ConceptD 5 Pro обладает металлическим корпусом черного цвета и янтарной подсветкой клавиатуры. Особое внимание разработчики уделили экрану, показатель цветопередачи которого составляет Delta E<2. Матрица поддерживает 100-процентный охват пространства Adobe RGB. Согласно сертификату Pantone Validated, напечатанные цвета будут полностью соответствовать оттенкам на экране. Ноутбук оснащен процессором Intel Core i7 девятого поколения и видеокартой NVIDIA Quadro, что позволит с его помощью обрабатывать видео. Оперативная память представленного ноутбука составляет 16 ГБ, а накопитель имеет объем до 1 ТБ. Жесткий диск позволяет хранить в ноутбуке рабочие файлы. Модель ConceptD 5 Pro оборудована портами для присоединения дополнительных мониторов, и внешних накопителей. Также ноутбук поддерживает Wi-Fi 6.
Цена ConceptD 5 Pro в интернет-магазине Acer составляет 139 990 рублей и выше, в зависимости от выбранной конфигурации.
Технологии
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 21:16