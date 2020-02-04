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Игорь Крутой порадовал поклонников архивным клипом с Аллой Пугачевой

Игорь Крутой поделился с поклонниками архивным клипом с участием Аллы Пугачевой. Соответствующий пост композитор разместил на странице в Instagram.
Игорь Крутой порадовал поклонников архивным клипом с Аллой Пугачевой

По словам продюсера, для него, как и для каждой творческой личности в РФ, высшим достижением стала совместная работа с Примадонной. Как считает Игорь Крутой, артистка является персоной большого масштаба и не менее гениальной актрисой. Любимой композицией из репертуара Пугачевой для пианиста оказалась «Приглашение на закат», музыку к которой написал он, а стихами занималась супруга Галкина. Публикацию деятель искусств сопроводил клипом на данную песню, в котором можно увидеть Аллу Борисовну.

Поклонники по достоинству оценили музыкальное видео, написав множество комплиментов исполнительнице. «Гениальная, красивая и молодая всегда», «Потрясающий клип», «Супер песня, одна из моих любимых», - отмечали фолловеры. Крутой часто размещает в блоге архивные сюжеты. Ранее композитор продемонстрировал фото, на котором ему 25 лет, о чем сообщает «Слово и Дело».

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 21:01

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