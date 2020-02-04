Назван самый опасный для здоровья алкогольный напиток
Нарколог Даниил Покровский назвал наиболее опасный для здоровья человека алкогольный напиток. Также стало известно, какое спиртное несет наименьший вред.
Врач считает, что нужно уменьшать употребление пива или вовсе отказаться от этого напитка, поскольку он несет серьезную опасность для здоровья. При этом наличие градуса стало самой безвредной составляющей. Дело в том, что производитель добивается пенности, цвета и вкуса искусственными добавками, которые могут содержать опасные вещества, например, кобальт. Этот металл достаточно токсичен, а также может спровоцировать болезни сердечно-сосудистой системы, например, кардиопатию и ожирение сердца. Средневековые художники работали с краской на основе кобальта, но умирали, не дожив до старости, из-за отравления этим веществом.
Наименее вредным для здоровья эксперт считает красное сухое вино, богатое витаминами и антиоксидантами.
Врач считает, что нужно уменьшать употребление пива или вовсе отказаться от этого напитка, поскольку он несет серьезную опасность для здоровья. При этом наличие градуса стало самой безвредной составляющей. Дело в том, что производитель добивается пенности, цвета и вкуса искусственными добавками, которые могут содержать опасные вещества, например, кобальт. Этот металл достаточно токсичен, а также может спровоцировать болезни сердечно-сосудистой системы, например, кардиопатию и ожирение сердца. Средневековые художники работали с краской на основе кобальта, но умирали, не дожив до старости, из-за отравления этим веществом.
Наименее вредным для здоровья эксперт считает красное сухое вино, богатое витаминами и антиоксидантами.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:50