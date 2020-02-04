Британские СМИ сообщили о жалобах со стороны охраняющих Меган Маркл и принца Гарри полицейских

Личная охрана герцогов пожаловались, что их вынуждают делать не соответствующую званию работу. Собеседник издания The Sun отметил, что полицейские рады выполнять свои обязанности, но у них возникло ощущение, будто их принимают за лакеев. Меган Маркл может послать работников за продуктами или едой в ресторан. По сообщениям СМИ, телохранителей принца Гарри и его супруги заметили в магазинах органической пищи, хотя они не должны выполнять подобные поручения. Как сказал экс-глава Королевской охраны, полиция обязана защищать семейство и их сына Арчи Харрисона Маунтбеттен-Виндзора.Кроме этого, источник сообщил о возможной опасности для самих родственников британской королевы. Хоть Меган Маркл и ее муж перестали представлять монаршую семью, однако остались ее членами. По словам собеседника издания, в случае какого-либо инцидента будет плохо, если один из охранников не окажется на месте из-за выполнения очередного поручения. Тем не менее именно полицейские будут отвечать за отсутствие профессионализма.Бывшую актрису и сына принцессы Дианы охраняют на острове Ванкувер 15 телохранителей, сменяющихся каждых 2 недели. Как рассказал один из местных жителей, они очень отличаются от других людей из-за британского акцента и стати.