Любовь Успенскую шантажируют компроматом с участием дочери
В прошлое воскресенье, 2 февраля, на российском телевидении вышла программа «Звезды сошлись» с дочерью Любови Успенской. Однако, как оказалось, все шокирующие заявления Татьяна Плаксина сделала не по своей воле, знаменитую певицу шантажируют компроматом с участием Плаксиной.
В телешоу дочь эстрадной звезды рассказала о том, что Успенская якобы всячески третировала ее, унижала и даже била. В передаче утверждалось, будто бы именно сама артистка подсадила 30-летнюю дочь на наркотики. Однако, как выяснил частный детектив, нанятый королевой российского шансона, все сказанное Плаксиной было следствием давления на девушку редакции телеканала. Оказывается, ее буквально похитили, после чего в течение трех дней скрывали от родных.
Дочку звезды насильно увезли в гостиницу, там с ней работали профессиональные психологи, которые манипулировали Плаксиной, заставляя делать необходимые им заявления. Стоит учесть, что девушка пребывает в депрессии давно, после инцидента в Коста-Рике, когда дочка Успенской упала с велосипеда. Вследствие этого она потеряла зубы и часть волос, все это отразилось на психологическом состоянии. Алчные люди, уверены в детективном агентстве, попросту воспользовались ситуацией, когда девушка поссорилась с мамой.
При этом, как утверждается, в гостинице девушку спаивали алкоголем, несмотря на то, что спиртное ей противопоказано по состоянию здоровья. Стоит отметить, что на момент визита детективов в гостиницу, ее оттуда уже увезли. Однако служащие отеля рассказали, что девушку все время сопровождали мужчины, ни на минуту не оставляя Плаксину одну. Далее, как заверяют источники, дочь Успенской увезли в спальный район на окраину столицы, на съемную квартиру.
В телешоу дочь эстрадной звезды рассказала о том, что Успенская якобы всячески третировала ее, унижала и даже била. В передаче утверждалось, будто бы именно сама артистка подсадила 30-летнюю дочь на наркотики. Однако, как выяснил частный детектив, нанятый королевой российского шансона, все сказанное Плаксиной было следствием давления на девушку редакции телеканала. Оказывается, ее буквально похитили, после чего в течение трех дней скрывали от родных.
Дочку звезды насильно увезли в гостиницу, там с ней работали профессиональные психологи, которые манипулировали Плаксиной, заставляя делать необходимые им заявления. Стоит учесть, что девушка пребывает в депрессии давно, после инцидента в Коста-Рике, когда дочка Успенской упала с велосипеда. Вследствие этого она потеряла зубы и часть волос, все это отразилось на психологическом состоянии. Алчные люди, уверены в детективном агентстве, попросту воспользовались ситуацией, когда девушка поссорилась с мамой.
При этом, как утверждается, в гостинице девушку спаивали алкоголем, несмотря на то, что спиртное ей противопоказано по состоянию здоровья. Стоит отметить, что на момент визита детективов в гостиницу, ее оттуда уже увезли. Однако служащие отеля рассказали, что девушку все время сопровождали мужчины, ни на минуту не оставляя Плаксину одну. Далее, как заверяют источники, дочь Успенской увезли в спальный район на окраину столицы, на съемную квартиру.
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#Repost @pacha_tati with @make_repost ・・・ Дорогая мама @uspenskayalubov_official : Прости за глупость. Я на коленях перед тобой до конца своих дней. Сожалею о том что дала волю эмоциям в такой сложный для нас момент, а непорядочные люди этим воспользовались. Но благо у тебя есть такие люди как @harleydavidson700, который вернул меня домой, и Андрюша Малахов @malakhov007 который помог восстановить гармонию в нашей семье- не ради денег и славы !- а во имя чистоты и справедливости.
ШоуБиз
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 20:46