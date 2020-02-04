Любовь Успенскую шантажируют компроматом с участием дочери

В телешоу дочь эстрадной звезды рассказала о том, что Успенская якобы всячески третировала ее, унижала и даже била. В передаче утверждалось, будто бы именно сама артистка подсадила 30-летнюю дочь на наркотики. Однако, как выяснил частный детектив, нанятый королевой российского шансона, все сказанное Плаксиной было следствием давления на девушку редакции телеканала. Оказывается, ее буквально похитили, после чего в течение трех дней скрывали от родных.Дочку звезды насильно увезли в гостиницу, там с ней работали профессиональные психологи, которые манипулировали Плаксиной, заставляя делать необходимые им заявления. Стоит учесть, что девушка пребывает в депрессии давно, после инцидента в Коста-Рике, когда дочка Успенской упала с велосипеда. Вследствие этого она потеряла зубы и часть волос, все это отразилось на психологическом состоянии. Алчные люди, уверены в детективном агентстве, попросту воспользовались ситуацией, когда девушка поссорилась с мамой.При этом, как утверждается, в гостинице девушку спаивали алкоголем, несмотря на то, что спиртное ей противопоказано по состоянию здоровья. Стоит отметить, что на момент визита детективов в гостиницу, ее оттуда уже увезли. Однако служащие отеля рассказали, что девушку все время сопровождали мужчины, ни на минуту не оставляя Плаксину одну. Далее, как заверяют источники, дочь Успенской увезли в спальный район на окраину столицы, на съемную квартиру.