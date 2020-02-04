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Владельцы подписки Combo теперь могут слушать музыку "ВКонтакте" бесплатно

Владельцы многофункциональной подписки Combo теперь имеют доступ к музыке "ВКонтакте" и сервису Boom. Mail.ru Group сообщает, что цена на подписку останется прежней.

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» теперь имеют возможность слушать и сохранять музыкальные композиции с помощью подписки Соmbo. Для активизации доступа необходимо прикрепить аккаунт во время её оформления. Также стало возможным приобрести подписку прямо в социальной сети. Те, кто оформил Combo, получают много бонусов. Среди них можно выделить: доступ к содержанию онлайн-кинотеатра Okko - при этом стоимость остаётся без изменений. Для просмотра доступно примерно 10 тысяч сериалов и фильмов. Для использования необходимо заплатить 199 рублей.

С её помощью можно совершать заказы еды со скидкой в Delivery Club, использовать каршеринг по низкой цене, осуществлять покупки в магазинах с использованием дисконта. Вместе с тем, облако Mail.ru предоставляет пользователям дополнительно 15 гигабайт. Аналогом Combo является подписка "Яндекс.Плюс". Её владельцы, оплачивая ежемесячно 169 рублей, имеют возможность слушать музыку, смотреть фильмы и сериалы на сайте "Кинопоиск", брать в аренду автомобиль, передвигаться на такси и делать заказы еды со скидкой, приобретать товары в маркетплейсе "Беру" используя бесплатную доставку.

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Общество
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 20:39

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