Владельцы подписки Combo теперь могут слушать музыку "ВКонтакте" бесплатно





Пользователи социальной сети «ВКонтакте» теперь имеют возможность слушать и сохранять музыкальные композиции с помощью подписки Соmbo. Для активизации доступа необходимо прикрепить аккаунт во время её оформления. Также стало возможным приобрести подписку прямо в социальной сети. Те, кто оформил Combo, получают много бонусов. Среди них можно выделить: доступ к содержанию онлайн-кинотеатра Okko - при этом стоимость остаётся без изменений. Для просмотра доступно примерно 10 тысяч сериалов и фильмов. Для использования необходимо заплатить 199 рублей.С её помощью можно совершать заказы еды со скидкой в Delivery Club, использовать каршеринг по низкой цене, осуществлять покупки в магазинах с использованием дисконта. Вместе с тем, облако Mail.ru предоставляет пользователям дополнительно 15 гигабайт. Аналогом Combo является подписка "Яндекс.Плюс". Её владельцы, оплачивая ежемесячно 169 рублей, имеют возможность слушать музыку, смотреть фильмы и сериалы на сайте "Кинопоиск", брать в аренду автомобиль, передвигаться на такси и делать заказы еды со скидкой, приобретать товары в маркетплейсе "Беру" используя бесплатную доставку.