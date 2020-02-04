"Он остался без близких": Виталина Цымбалюк-Романовская переживает за Армена Джигарханяна





Недавно на своей странице в сети Instagram Степан Джигарханян опубликовал кадры со студии шоу “Пусть говорят”, а также снимок 84-летнего Армена Джигарханяна. К нему в гости пришла Ольга Казаченко, отметив, что для своих лет актер выглядит хорошо, но Виталина Цымбалюк-Романовская заявляет, что ее бывшего мужа используют для собственной выгоды. Пианистка обвинила Татьяну Власову в том, что она и ее сын самоутверждаются за счет народного артиста. Об этом она также поговорила с поклонниками на своей странице в Instagram, где собрала массу отзывов фолловеров, которые увидели магазинные пирожки на столе Власовой, назвав ее плохой хозяйкой.Цымбалюк-Романовская заявила, что Армен Джигарханян остался без близких и театра, а его семья оставила заботу о нем на сиделку. Пианистка напомнила, что в годы, проведённые с ней, артист был востребованным, а сейчас “никому не нужен”.