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"Он остался без близких": Виталина Цымбалюк-Романовская переживает за Армена Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская переживает за Армена Джигарханяна, подозревая, что он не нужен своей семье. По мнению пианистки, его вторая жена Татьяна Власова и пасынок Степан Джигарханян лишь самоутверждаются за счет артиста.

Недавно на своей странице в сети Instagram Степан Джигарханян опубликовал кадры со студии шоу “Пусть говорят”, а также снимок 84-летнего Армена Джигарханяна. К нему в гости пришла Ольга Казаченко, отметив, что для своих лет актер выглядит хорошо, но Виталина Цымбалюк-Романовская заявляет, что ее бывшего мужа используют для собственной выгоды. Пианистка обвинила Татьяну Власову в том, что она и ее сын самоутверждаются за счет народного артиста. Об этом она также поговорила с поклонниками на своей странице в Instagram, где собрала массу отзывов фолловеров, которые увидели магазинные пирожки на столе Власовой, назвав ее плохой хозяйкой.

Цымбалюк-Романовская заявила, что Армен Джигарханян остался без близких и театра, а его семья оставила заботу о нем на сиделку. Пианистка напомнила, что в годы, проведённые с ней, артист был востребованным, а сейчас “никому не нужен”.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:33

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