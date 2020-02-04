АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Роберта Паттинсона признали «самым красивым мужчиной» с помощью «золотого…
EUR 70.79 USD 63.91
Курс валют на 04.02.2020

Татьяна Навка рассказала о своих утренних привычках

44-летняя Татьяна Навка до сих пор пытается сохранить тело в форме, в чем ей помогают здоровые утренние привычки. Фигуристка рассказала, что обязательной частью в её жизни после пробуждения являются занятия йогой.

Татьяна Навка успевает совмещать свои обязанности в качестве олимпийской чемпионки и супруги Дмитрия Пескова с занятиями в спортзале. Недавно фигуристка опубликовала в соцсети Instagram фотографии, которые наглядным образом показали её утреннюю рутину. На снимках звезда спорта предстала в облегающих леггинсах и продемонстрировала впечатляющую растяжку в одной из асан йоги. Многие комментаторы отмечали, что несмотря на возраст, Татьяне Навке удается держать себя в отличной форме.

Кроме прочего, днями ранее чемпионка посетила с гастролями Южную Корею – в ее ледовом шоу впервые выступила собственная 5-летняя дочь Надя, которая радует маму первоклассными результатами и заметным развитием. По словам Навки, её наследница чрезвычайно мечтает быть похожей на Алину Загитову, потому и проводит на тренировках почти все свое время. Об этом также высказался Дмитрий Песков, который пожалел юную фигуристку, желая уберечь её от переутомления.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 20:18

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Татьяна Навка рассказала о своих утренних…
Илья Лагутенко поделился планами о создании новых…
Боец UFC Колби Ковингтон готов к поединку одной рукой с рэпером 50…
У Шэннен Доэрти диагностирован рак груди четвертой…
Ученые рассказали о травмах пешеходов из-за увлечения…
Анна Хилькевич удивила поклонников размером…
Сергей Шойгу вручил маршалу Дмитрию Язову орден «За заслуги перед…
Татьяна Голикова заверила, что эвакуируемые из КНР россияне не заражены…
Реджеп Эрдоган сообщил, что у Турции нет необходимости вступать в конфликт с…
Глава китайской корпорации Xiaomi Лэй Цзюнь предложил выбрать между ёмкостью аккумулятора и скоростью…
В Ростове-на-Дону мужчина украл из съёмного жилья душевую…
Ученые заявили о связи пищевых расстройств с одержимостью…
Врач Ольга Шарапова рассказала, как правильно носить маску для защиты от…
«Восхищаюсь». Телеведущая Ксения Собчак опубликовала селфи с…
Немецкие археологи нашли давние таблички с просьбами к греческим…
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна перестала появляться в…
Путин не планирует продлевать собственные полномочия за счет поправок к…
Представители Samsung Electronics объявили о выпуске высокопроизводительной памяти третьего поколения…
Актер Киану Ривз попал на страницы украинского учебника…
Аднан Коч из «Великолепного века» получил почти 17 лет…
Ученые установили, почему у дятлов не происходит сотрясение…
Максим Матвеев не был в восторге после получения звания заслуженного…
Ученые из Германии доказали, что чувство свинга сохранилось в ритмичном…
Дисплей Motorola RAZR 2019 года выпуска разорвали прямо на выставочном…
Американские ученые: "Занятия йогой помогают справляться с…
В “Единой России” предложили наказывать чиновников за неуважение к…
Авиационный эксперт Владимир Попов предположил превращение сгоревшего SSJ 100 в тренажер для…
В Китае создали шлем для защиты от…
Просмотреть все новости