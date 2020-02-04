Татьяна Навка рассказала о своих утренних привычках

Татьяна Навка успевает совмещать свои обязанности в качестве олимпийской чемпионки и супруги Дмитрия Пескова с занятиями в спортзале. Недавно фигуристка опубликовала в соцсети Instagram фотографии, которые наглядным образом показали её утреннюю рутину. На снимках звезда спорта предстала в облегающих леггинсах и продемонстрировала впечатляющую растяжку в одной из асан йоги. Многие комментаторы отмечали, что несмотря на возраст, Татьяне Навке удается держать себя в отличной форме.Кроме прочего, днями ранее чемпионка посетила с гастролями Южную Корею – в ее ледовом шоу впервые выступила собственная 5-летняя дочь Надя, которая радует маму первоклассными результатами и заметным развитием. По словам Навки, её наследница чрезвычайно мечтает быть похожей на Алину Загитову, потому и проводит на тренировках почти все свое время. Об этом также высказался Дмитрий Песков, который пожалел юную фигуристку, желая уберечь её от переутомления.