«Восхищаюсь». Телеведущая Ксения Собчак опубликовала селфи с мужем

Селфи с супругом, которое Ксения Собчак разместила в личном аккаунте, она подписала. Под публикацией светская львица отметила, что на снимке ее любимый худрук. Сам же пост был посвящен визиту Константина Богомолова к Владимиру Познеру, которому он дал интервью.Ксения Собчак подчеркнула, что Владимир Познер по-прежнему остался прекрасным интервьюером. Сама беседа по ее словам, получилась очень даже эмоциональной. Помимо этого, светская львица дала совет посмотреть программу на YouTube.Поклонники Ксении Собчак тут же принялись комментировать ее публикацию. Одни отметили, что слушать Константина Богомолова было очень интересно, и он хорошо держался, а другие посетовали на болезненный вид режиссера и отметили, что не будут смотреть передачу с его участием.Напомним, что ранее в Сети появилась информация о том, что Ксения Собчак уже в ближайшее время станет ведущей нового проекта на Первом канале.