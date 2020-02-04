Илья Лагутенко поделился планами о создании новых композиций





Новое интервью с Ильей Лагутенко раскрыло некоторые подробности творческих планов группы "Мумий Тролль". Рок-звезда заявила, что если ранее записям песен мешали постоянные предложения от организаторов концертов, то теперь коллектив собирается взять "творческий отпуск". Они продолжат работу на проектом, который начали еще весной прошлого года. По словам Лагутенко, все композиции будут отличатся друг от друга стилем и продолжительностью. Новые песни станут доступны широкому слушателю летом 2020 года.При этом, в этом нелегком деле солисту помогает факт отсутствия контрактов и договоренностей с продюсерами. Лагутенко хочет лично руководить всеми этапами создания будущих хитов. Таким образом он избежит создания "аудиомусора". Кроме того, певец добавил: "Мумий Тролль", по стечению обстоятельств и при собственном желании уже навсегда будет оставаться особняком — что на родной, что на глобальной сцене".