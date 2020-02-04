Боец UFC Колби Ковингтон готов к поединку одной рукой с рэпером 50 Cent





31-летний Колби Ковингтон поделился, что хочет осуществить бой по всем правилам бокса. Кроме того, в случае проведения такого боя, боксер планирует сделать ставку на свою победу в размере одного миллиона долларов, а все средства от выигрыша отдать американским военнослужащим, которых, по его словам, он очень любит. Такому заявлению послужила публикация рэпера 50 Cent в Тwitter. В декабре прошлого года Ковингтон проиграл бой американскому бойцу Камару Усману на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата. После поединка у спортсмена подозревали прелом челюсти. Знаменитый рэпер в своем посте написал, чтобы «Ковингтон наслаждался сломанной челюстью», и отметил, что «в поражении бойца есть позитивные стороны, поскольку в течение ближайших шести недель он наверняка не будет говорить того, чего не нужно».Колби Ковингтон ранее был чемпионом UFC в полусреднем весе. Он одержал 15 побед и потерпел два поражения.