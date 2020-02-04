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Боец UFC Колби Ковингтон готов к поединку одной рукой с рэпером 50 Cent

Американский боец Колби Ковингтон сообщил, что планирует предложить рэперу 50 Cent устроить образцовый матч по боксу. Для этого спортсмен готов завязать одну руку за спиной.
Боец UFC Колби Ковингтон готов к поединку одной рукой с рэпером 50 Cent

31-летний Колби Ковингтон поделился, что хочет осуществить бой по всем правилам бокса. Кроме того, в случае проведения такого боя, боксер планирует сделать ставку на свою победу в размере одного миллиона долларов, а все средства от выигрыша отдать американским военнослужащим, которых, по его словам, он очень любит. Такому заявлению послужила публикация рэпера 50 Cent в Тwitter. В декабре прошлого года Ковингтон проиграл бой американскому бойцу Камару Усману на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата. После поединка у спортсмена подозревали прелом челюсти. Знаменитый рэпер в своем посте написал, чтобы «Ковингтон наслаждался сломанной челюстью», и отметил, что «в поражении бойца есть позитивные стороны, поскольку в течение ближайших шести недель он наверняка не будет говорить того, чего не нужно».

Колби Ковингтон ранее был чемпионом UFC в полусреднем весе. Он одержал 15 побед и потерпел два поражения.

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Спорт
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 20:05

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