У Шэннен Доэрти диагностирован рак груди четвертой стадии





Звезда многосерийной ленты “Зачарованные” некоторое время назад боролась с онкологией и добилась ремиссии, но недавно стало известно, что недуг вернулся. Шэннен Доэрти поделилась с поклонниками, что речь идет об четвертой стадии рака, однако она по-прежнему продолжает работать на съемочной площадке сериала “БХ90210”. Знаменитость решила доказать, что даже со смертельным недугом люди находят в себе силы заниматься любимым делом. Иногда у нее появляется мысль о том, за что она получила такое испытание, но потом она понимает, что на самом деле никто его не заслуживает.Как известно, сериал “БХ90210” стал продолжением ставшим хитом в 1990-е годы проекта “Беверли-Хиллз 90210”.