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Ученые рассказали о травмах пешеходов из-за увлечения гаджетами

Из-за увлечения гаджетами пешеходы стали в 8 раз чаще получать травмы при переходе дороги, чем в 2004 году. Соответствующая работа канадских ученых размещена в BMJ Injury Prevention.

По словам экспертов, дорожные знаки и информирование людей об опасностях не влияет на них, в связи с чем число аварийных ситуаций может повыситься. Отвлекаясь на сообщение или листание ленты, владельцы гаджетов не только сталкиваются друг с другом или врезаются в столбы, но и оказываются под колесами машин. Ежегодно в мире умирает примерно 270 тысяч пешеходов. Появление мобильных устройств спровоцировало то, что люди стали просматривать сайты прямо посреди пешеходного перехода, что провоцирует риск пострадать на дороге.

Чтобы разобраться в причинах частых травм, ученые изучили 33 исследования, просмотрев их результаты. Особое внимание экспертов привлекло время, которое люди уделяют переходу через дорогу, когда совершают этот процесс небезопасно или в неположенном месте. В разных научных работах количество отвлекающихся на девайсы личностей составило от 12 до 45%. То есть 1 из 25 ДТП случалось из-за человека, увлеченного телефоном.

Как отметили специалисты, наибольшую опасность представляли текстовые сообщения, при написании которых люди намного реже смотрели по сторонам. Тем не менее прослушивание аудиофайлов не было связано с увеличенным риском неправильного поведения лиц.

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Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:51

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