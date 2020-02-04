Ученые рассказали о травмах пешеходов из-за увлечения гаджетами





По словам экспертов, дорожные знаки и информирование людей об опасностях не влияет на них, в связи с чем число аварийных ситуаций может повыситься. Отвлекаясь на сообщение или листание ленты, владельцы гаджетов не только сталкиваются друг с другом или врезаются в столбы, но и оказываются под колесами машин. Ежегодно в мире умирает примерно 270 тысяч пешеходов. Появление мобильных устройств спровоцировало то, что люди стали просматривать сайты прямо посреди пешеходного перехода, что провоцирует риск пострадать на дороге.Чтобы разобраться в причинах частых травм, ученые изучили 33 исследования, просмотрев их результаты. Особое внимание экспертов привлекло время, которое люди уделяют переходу через дорогу, когда совершают этот процесс небезопасно или в неположенном месте. В разных научных работах количество отвлекающихся на девайсы личностей составило от 12 до 45%. То есть 1 из 25 ДТП случалось из-за человека, увлеченного телефоном.Как отметили специалисты, наибольшую опасность представляли текстовые сообщения, при написании которых люди намного реже смотрели по сторонам. Тем не менее прослушивание аудиофайлов не было связано с увеличенным риском неправильного поведения лиц.