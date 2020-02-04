Глава китайской корпорации Xiaomi Лэй Цзюнь предложил выбрать между ёмкостью аккумулятора и скоростью зарядки
Глава китайской корпорации Xiaomi Лэй Цзюнь поставил пользователей перед выбором. Он предложил выбрать между ёмкостью аккумулятора и скоростью зарядки.
Топ-менеджер Лэй Цзюнь решил поинтересоваться у поклонников бренда Redmi, что является для них самым важным в устройстве: время, которое затрачивается для зарядки аппарата, или ёмкость его аккумулятора.Он сообщил, что технология Super Charge Turbo, разработанная Xiaomi, на самом деле даёт возможность всего лишь за 17 минут полностью зарядить аккумулятор на 4000 мАч. Однако при этом разработка подобных АКБ заставляет инженеров жертвовать ёмкостью. Стоит отметить, что для зарядки батареи ёмкостью 5000 мАч необходимо потратить один час. Обращая внимание на данный факт, Лэй Цзюнь решил выяснить, что в чём покупатели нуждаются больше всего: во времени, затрачиваемом для зарядки, или ёмкости аккумулятора аппарата.
Для решения вопроса пользователи социальной сети Weibo предложили выбрать комбинацию из 4500 мАч и мощности зарядки в 66 Вт. Среди всех вариантов, которые указал топ-менеджер компании, этот показался поклонникам брэнда Redmi самым оптимальным. И всё же, согласно сообщениям инсайдеров, в компании Xiaomi было принято решение, что именно такое соотношение ёмкости к мощности будет реализовываться в топовой версии смартфона Mi10 Pro, презентация которого состоится в ближайшее время.
Топ-менеджер Лэй Цзюнь решил поинтересоваться у поклонников бренда Redmi, что является для них самым важным в устройстве: время, которое затрачивается для зарядки аппарата, или ёмкость его аккумулятора.Он сообщил, что технология Super Charge Turbo, разработанная Xiaomi, на самом деле даёт возможность всего лишь за 17 минут полностью зарядить аккумулятор на 4000 мАч. Однако при этом разработка подобных АКБ заставляет инженеров жертвовать ёмкостью. Стоит отметить, что для зарядки батареи ёмкостью 5000 мАч необходимо потратить один час. Обращая внимание на данный факт, Лэй Цзюнь решил выяснить, что в чём покупатели нуждаются больше всего: во времени, затрачиваемом для зарядки, или ёмкости аккумулятора аппарата.
Для решения вопроса пользователи социальной сети Weibo предложили выбрать комбинацию из 4500 мАч и мощности зарядки в 66 Вт. Среди всех вариантов, которые указал топ-менеджер компании, этот показался поклонникам брэнда Redmi самым оптимальным. И всё же, согласно сообщениям инсайдеров, в компании Xiaomi было принято решение, что именно такое соотношение ёмкости к мощности будет реализовываться в топовой версии смартфона Mi10 Pro, презентация которого состоится в ближайшее время.
Технологии
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 19:22