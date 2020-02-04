Ученые заявили о связи пищевых расстройств с одержимостью тренировками





Научные сотрудники Университета Кембриджа пригласили для участия в эксперименте более 2100 добровольцев. Опыты проводились в США, Великобритании, Австралии и Италии. Во время них ученые установили связь между физическими нагрузками и пищевыми расстройствами. Постоянно посещавшие спортзал люди в 3,7 раза больше подвергались неприятному состоянию, чем те, кто этим не занимался. Данное открытие не является новым, поскольку наука и раньше знала, что нарушения пищевого поведения часто толкают личностей на обсессивно-компульсивное поведение. Наличие у лица «нездорового» отношения к еде провоцирует увеличение времени, затрачиваемого на тренировки.Экспертам впервые удалось точно определить факторы риска. Многие люди в Новом году решают жить по-другому, останавливая свой выбор на полезных продуктах и посещении спортзала. Тем не менее важно не соблюдать так называемые краш-диеты. Чем сильнее выражено пищевое расстройство, тем больше шансов обрести нездоровое отношение к спорту. Это, в свою очередь, чревато негативными последствиями, в том числе травмами и расстройствами психики.Кроме этого, ученые призвали тренеров обращать внимание на клиентов с явным наличием у них неприятного состояния, чтобы они смогли вовремя прекратить тренировку. Среди участников научной работы специалисты выявили целый ряд медицинских проблем из-за избыточных физических нагрузок.